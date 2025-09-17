Dólar
Diego Monarriz, DT de Juventud, sobre el partido con Nacional: "Cambio la localía si empezamos ganando 3-0"

Diego Monarriz, entrenador de Juventud, se refirió a la localía del partido ante Nacional en la novena fecha del Torneo Clausura

17 de septiembre 2025 - 13:54hs
Foto: @JuventudUy

Diego Monarriz, entrenador argentino de Juventud, se refirió a la localía de su equipo en el partido ante Nacional en la novena fecha del Torneo Clausura, y también palpitó el partido de este fin de semana ante Peñarol en el Campeón del Siglo.

En diálogo con 100% Deporte de Sport 890, el entrenador argentino manifestó en tono de broma sobre la localía del partido ante Nacional: "Le dije a los dirigentes que arreglamos la localía si empezamos el partido ganando 3 a 0", expresó a las risas.

20250504 Diego Monarriz Juventud Liverpool Torneo Apertura 2025 Foto Inés Guimaraens (1).jpeg
Posteriormente, amplió su opinión con respecto a este tema y dijo: "Si no hagamos un campeonato y juguemos contra Nacional y Peñarol siempre de visitante y es lo mismo, entonces vos no hacés sentir nunca a tu gente en Las Piedras, que tenga la posibilidad la gente que no puede ir a Montevideo por la plata, a ver un partido que capaz son de Nacional o Peñarol y los tienen cerca. Entonces hagamos un campeonato que seamos siempre visitantes con los dos grande y ya está. Vos lo llevás al Centenario, te explota la cancha y te comés 5".

Monarriz comparó esta situación con el fútbol argentino y qué sucede en estos casos: "En Argentina esto no se vive. Riestra te mete a Boca o a River en cancha de Riestra y después Riestra le saca los puntos. Porque es difícil jugar en su cancha, es un campo de juego más chico, y el futbolista de elite de Nacional o Peñarol, te puede ganar igualmente, pero juega más incómodo", expresó.

Diego Monarriz y el partido ante Peñarol

En otra línea, el entrenador de Juventud palpitó el próximo compromiso en el Campeón del Siglo y apuntó: "La preocupación de Peñarol es siempre que es un grande, que tiene variantes, que en cualquier momento la jerarquía te abre un partido. Pensás que estás bien y en un momento aparece un futbolista y te lo rompe al partido. Va a ser hermoso, así que vamos a esperar qué acontece".

"Peñarol, como juega el Diego, siempre intenta jugar de la misma manera. O alguna variante que pueda llegar a hacer, siempre son equipos combativos que van para al frente. Va a venir a arrollarme, a meterme en un arco y soportar las balas y también nosotros intentar hacer nuestro juego", sentenció.

