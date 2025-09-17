Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol le dio la bienvenida a Jaime Báez, quien vuelve al club luego de haber rescindido a fines de mayo

El delantero regresa a los carboneros para intentar suplir a Javier Cabrera, quien estará entre seis y ocho meses sin jugar debido a su lesión

17 de septiembre 2025 - 14:45hs
Jaime Báez de Peñarol ante la marca de Sebastián Coates de Nacional

FOTO: I. Guimaraens

Peñarol volvió a los entrenamientos para un partido trascendente para intentar mantener la punta del Torneo Clausura -compartida con Cerro Largo- y no olvidarse de la Tabla Anual, cuando este domingo a la hora 18.30 enfrente a Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo. En tanto, este miércoles le dio la bienvenida a Jaime Báez, quien retorna al club.

Ignacio Ruglio presidente de Peñarol
PEÑAROL

El sorpresivo festejo de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, desde el exterior del país

Hinchas de Peñarol 
PEÑAROL

Peñarol pagó en un año a Conmebol multas por US$ 700.000 por el comportamiento de sus hinchas; mirá cuándo y por qué recibió los castigos

El regreso de Jaime Báez a Peñarol

Jaime Báez regresó a Peñarol con el que firmó contrato hasta fines de diciembre.

Como informó el pasado lunes Referí, el futbolista dio un giro inesperado a su situación.

Es que se había ido del club tras rescindir contrato el pasado 28 de mayo, ya que extrañaba a su esposa e hijo quienes viven en Italia.

Según informó una fuente de Peñarol a Referí, el regreso de Jaime Báez será para intentar paliar la baja de Javier Cabrera, jugador fundamental en el plantel, debido a que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y luego de ser operado esta semana, tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.

El gran debe es que el último partido que jugó fue el 14 de mayo en la victoria 3-2 contra Olimpia en el Estadio Campeón del Siglo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, y por más que dice que físicamente se encuentra bien, ya que trabajó con un preparador físico en Italia, obviamente le falta ritmo de competencia.

Así lo recibió Peñarol en sus redes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1968362373410078987&partner=&hide_thread=false
Peñarol Jaime báez Javier Cabrera

