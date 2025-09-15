Jaime Báez habló de su "revancha en Peñarol", que sabe que estará "a prueba" y que viene "para festejar a fin de año"

Peñarol entrenó este lunes en Los Aromos pensando en el próximo encuentro por el Torneo Clausura, que se disputará el domingo a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo contra Juventud de Las Piedras por la fecha 8 del certamen que lidera junto a Cerro Largo.

Como informó Referí, luego de tres meses y medio, regresa Jaime Báez al plantel para tratar de dar una mano en la suplencia de Javier Cabrera, quien será intervenido quirúrgicamente de la ruptura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, y tendrá para entre seis y ocho meses de recuperación.

A su vez, para el domingo, Diego Aguirre recupera a Alejo Cruz, quien aún no pudo debutar desde que retornó al club.

Jaime Báez habló este lunes sobre lo que será su regreso a Peñarol en calidad de libre y hasta fin de año, como informó Referí.

PEÑAROL La buena noticia que recibió Diego Aguirre por el regreso de un futbolista de Peñarol, tras la lesión de Javier Cabrera, para enfrentar a Juventud por el Torneo Clausura

FÚTBOL Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

Cabe recordar que el extremo se fue a fines de mayo hacia Italia, porque extrañaba a su esposa y a su hijo.

"Hablé con mi señora, siempre me ayuda. Fue muy fácil la decisión. En Italia cambió bastante el fútbol, quieren sacar más jóvenes para hacer crecer el fútbol. Hoy con 30 (años), algunas puertas se van cerrando", dijo Báez en Sport 890.

A su vez, hablo de lo que fue su pasaje anterior por los carboneros y confirmó que llega hasta diciembre.

Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/Jaime Baéz. Jaime Báez en Peñarol

"Viajo mañana (este martes) para Montevideo y llego el miércoles. Ahora firmaré hasta diciembre. Ya a mitad de semana me sumo al grupo. Entiendo a Peñarol que hagamos un contrato hasta diciembre. En mi anterior pasaje fue algo mental, no estaba al 100%, es un error que no quiero volver a cometer", indicó.

Y añadió: "Tengo un profe en Italia desde hace mucho tiempo. Físicamente estoy bien, seguramente me falte ritmo de partido, pero eso se recupera rápido. A Peñarol lo sigo siempre, vi todo el intermedio y la Copa Libertadores. Es una revancha, pero el destino quería esta posibilidad, estoy feliz de volver".

"Diego (Aguirre) me llamó hace tres días para saber cómo estaba, además de lo físico, desde lo mental. Estoy muy motivado y tengo muchas ganas de volver", sostuvo el futbolista, quien anotó seis goles en su pasaje anterior por el club y que jugó el Torneo Apertura y la Copa Libertadores de este año, antes de volver con su familia a Italia.

Y terminó: "Sé que voy a estar a prueba, me siento preparado y quiero dejar todo para darle soluciones al equipo y festejar a fin de año".