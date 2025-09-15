Dólar
PEÑAROL

Jaime Báez habló de su "revancha en Peñarol", que sabe que estará "a prueba" y que viene "para festejar a fin de año"

Jaime Báez, quien regresa a Peñarol, tiene mucha ilusión con su retorno y llega este miércoles para sumarse nuevamente al equipo de Diego Aguirre

15 de septiembre 2025 - 17:57hs
Jaime Báez

Jaime Báez

Foto: @CampeonatoAUF

Peñarol entrenó este lunes en Los Aromos pensando en el próximo encuentro por el Torneo Clausura, que se disputará el domingo a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo contra Juventud de Las Piedras por la fecha 8 del certamen que lidera junto a Cerro Largo.

Lo que dijo Jaime Báez

Jaime Báez habló este lunes sobre lo que será su regreso a Peñarol en calidad de libre y hasta fin de año, como informó Referí.

Cabe recordar que el extremo se fue a fines de mayo hacia Italia, porque extrañaba a su esposa y a su hijo.

"Hablé con mi señora, siempre me ayuda. Fue muy fácil la decisión. En Italia cambió bastante el fútbol, quieren sacar más jóvenes para hacer crecer el fútbol. Hoy con 30 (años), algunas puertas se van cerrando", dijo Báez en Sport 890.

A su vez, hablo de lo que fue su pasaje anterior por los carboneros y confirmó que llega hasta diciembre.

Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/Jaime Baéz.
Jaime B&aacute;ez en Pe&ntilde;arol

Jaime Báez en Peñarol

"Viajo mañana (este martes) para Montevideo y llego el miércoles. Ahora firmaré hasta diciembre. Ya a mitad de semana me sumo al grupo. Entiendo a Peñarol que hagamos un contrato hasta diciembre. En mi anterior pasaje fue algo mental, no estaba al 100%, es un error que no quiero volver a cometer", indicó.

Y añadió: "Tengo un profe en Italia desde hace mucho tiempo. Físicamente estoy bien, seguramente me falte ritmo de partido, pero eso se recupera rápido. A Peñarol lo sigo siempre, vi todo el intermedio y la Copa Libertadores. Es una revancha, pero el destino quería esta posibilidad, estoy feliz de volver".

"Diego (Aguirre) me llamó hace tres días para saber cómo estaba, además de lo físico, desde lo mental. Estoy muy motivado y tengo muchas ganas de volver", sostuvo el futbolista, quien anotó seis goles en su pasaje anterior por el club y que jugó el Torneo Apertura y la Copa Libertadores de este año, antes de volver con su familia a Italia.

Y terminó: "Sé que voy a estar a prueba, me siento preparado y quiero dejar todo para darle soluciones al equipo y festejar a fin de año".

Peñarol Jaime báez Juventud de Las Piedras Los Aromos Diego Aguirre Torneo Clausura

