El inesperado giro de Jaime Báez con Peñarol: tras tres meses y medio inactivo, vuelve de Italia, para intentar suplir al lesionado Javier Cabrera

Peñarol tiene la mira en Juventud de Las Piedras el próximo rival por la octava fecha del Torneo Clausura que los aurinegros lideran con Cerro Largo, y en ese contexto, el plantel regresó a los entrenamientos este lunes en Los Aromos. A su vez, Diego Aguirre volverá a tener el regreso de Jaime Báez desde Italia, para intentar dar una mano tras la lesión de Javier Cabrera.

Como informó Referí este lunes, el técnico mirasol podrá contar con el retorno de Alejo Cruz, quien no había podido debutar desde su regreso a la institución, ya que tuvo una lesión que le ha llevado un mes y medio.

El extremo Jaime Báez tuvo un muy buen pasaje por Peñarol en el que dejó gratos recuerdos.

Si bien no fue un goleador nato, Diego Aguirre le dio siempre la confianza en el equipo titular, muchas veces incluso, en contra de lo que querían los hinchas.

Su regreso, según informó una fuente de Peñarol a Referí, el regreso de Jaime Báez será para intentar paliar la baja de Javier Cabrera, jugador fundamental en el plantel, debido a que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y luego de ser operado esta semana, tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.

Báez conoce cómo maneja el club Aguirre y lo que le pide. El gran debe es que el último partido que jugó fue el 14 de mayo en la victoria 3-2 contra Olimpia en el Estadio Campeón del Siglo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

20250215 Juan Acosta de Boston River ante Jaime Báez de Peñarol por el Torneo Apertura Juan Acosta de Boston River ante Jaime Báez de Peñarol por el Torneo Apertura FOTO: @bostonriver

Exactamente dos semanas después, el 28 de ese mes, rescindió de común acuerdo con Peñarol, debido a que extrañaba a su familia que se encuentra en Italia.

En estos tres meses y medio, Jaime Báez no consiguió equipo, y no jugó, lo que puede ser una complicación para los aurinegros, ya que la falta de fútbol cuando se está en la recta final de un campeonato, puede dificultar a cualquiera.

Según la misma fuente, el extremo -quien fue campeón uruguayo con los mirasoles en 2024 y anotó seis goles, sumando la Copa Libertadores-, llega en condición de libre y firmará contrato hasta el 31 de diciembre próximo.

Así lo había despedido Peñarol el pasado 28 de mayo: