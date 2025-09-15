Dólar
PEÑAROL

El inesperado giro de Jaime Báez con Peñarol: tras tres meses y medio inactivo, vuelve de Italia, para intentar suplir al lesionado Javier Cabrera

Un refuerzo de último momento para el equipo de Diego Aguirre, que ya estuvo en Peñarol y conoce sus ideas

15 de septiembre 2025 - 12:57hs
Jaime Báez celebra su golazo para Peñarol ante Botafogo por Copa Libertadores

Jaime Báez celebra su golazo para Peñarol ante Botafogo por Copa Libertadores

FOTO: @OficialCAP

FOTO: @OficialCAP

Peñarol tiene la mira en Juventud de Las Piedras el próximo rival por la octava fecha del Torneo Clausura que los aurinegros lideran con Cerro Largo, y en ese contexto, el plantel regresó a los entrenamientos este lunes en Los Aromos. A su vez, Diego Aguirre volverá a tener el regreso de Jaime Báez desde Italia, para intentar dar una mano tras la lesión de Javier Cabrera.

Jaime Báez, otro que regresa al club

El extremo Jaime Báez tuvo un muy buen pasaje por Peñarol en el que dejó gratos recuerdos.

Si bien no fue un goleador nato, Diego Aguirre le dio siempre la confianza en el equipo titular, muchas veces incluso, en contra de lo que querían los hinchas.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre por el regreso de un futbolista de Peñarol, tras la lesión de Javier Cabrera, para enfrentar a Juventud por el Torneo Clausura

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
CHAMPIONS LEAGUE

Al-Hilal vs Al-Duhail: día, hora y dónde ver a Darwin Núñez por el debut de la Champions League de Asia

Su regreso, según informó una fuente de Peñarol a Referí, el regreso de Jaime Báez será para intentar paliar la baja de Javier Cabrera, jugador fundamental en el plantel, debido a que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y luego de ser operado esta semana, tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.

Báez conoce cómo maneja el club Aguirre y lo que le pide. El gran debe es que el último partido que jugó fue el 14 de mayo en la victoria 3-2 contra Olimpia en el Estadio Campeón del Siglo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

20250215 Juan Acosta de Boston River ante Jaime Báez de Peñarol por el Torneo Apertura
Juan Acosta de Boston River ante Jaime Báez de Peñarol por el Torneo Apertura

Juan Acosta de Boston River ante Jaime Báez de Peñarol por el Torneo Apertura

Exactamente dos semanas después, el 28 de ese mes, rescindió de común acuerdo con Peñarol, debido a que extrañaba a su familia que se encuentra en Italia.

En estos tres meses y medio, Jaime Báez no consiguió equipo, y no jugó, lo que puede ser una complicación para los aurinegros, ya que la falta de fútbol cuando se está en la recta final de un campeonato, puede dificultar a cualquiera.

Según la misma fuente, el extremo -quien fue campeón uruguayo con los mirasoles en 2024 y anotó seis goles, sumando la Copa Libertadores-, llega en condición de libre y firmará contrato hasta el 31 de diciembre próximo.

Así lo había despedido Peñarol el pasado 28 de mayo:

Peñarol Jaime báez Diego Aguirre Javier Cabrera Cerro Largo Los Aromos Juventud de Las Piedras

