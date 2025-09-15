Dólar
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs Olympique de Marsella: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por el debut de la Champions League

Federico Valverde debutará en una nueva edición de la Champions League con Real Madrid ante Olympique de Marsella; mirá día, hora y dónde verlo

15 de septiembre 2025 - 5:00hs
Federico Valverde en la&nbsp; Champions League con Real Madrid

Federico Valverde en la  Champions League con Real Madrid

Foto: AFP

Federico Valverde volverá a estar a la orden para un nuevo encuentro de Real Madrid, esta vez, por el inicio de una flamante edición de la Champions League, luego de haber jugado solamente el segundo tiempo el pasado sábado en el triunfo de visita ante Real Sociedad, 2-1, por LaLiga de España.

El técnico Xabi Alonso prefirió darle algo de descanso a un futbolista que para él es inamovible.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Olympique de Marsella con Federico Valverde por el debut de la Champions League?

Ahora se vendrá el debut de una nueva edición de la Champions League.

Federico Valverde jugará este martes 16 de setiembre a la hora 16 contra Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu.

Richard Chengue Morales
FÚTBOL

El Chengue Morales le pegó a Perchman, a los jugadores de Nacional, a Leonardo Fernández, dijo que se debería parar el fútbol por la situación de Rampla y que Ignacio Alonso "no puede organizar un torneo de futbolito"

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.

