Real Madrid vs Olympique de Marsella: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por el debut de la Champions League

Federico Valverde en la Champions League con Real Madrid Foto: AFP

Federico Valverde volverá a estar a la orden para un nuevo encuentro de Real Madrid, esta vez, por el inicio de una flamante edición de la Champions League, luego de haber jugado solamente el segundo tiempo el pasado sábado en el triunfo de visita ante Real Sociedad, 2-1, por LaLiga de España.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El técnico Xabi Alonso prefirió darle algo de descanso a un futbolista que para él es inamovible.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Olympique de Marsella con Federico Valverde por el debut de la Champions League? Ahora se vendrá el debut de una nueva edición de la Champions League.

Federico Valverde jugará este martes 16 de setiembre a la hora 16 contra Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.