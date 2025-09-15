Federico Valverde volverá a estar a la orden para un nuevo encuentro de Real Madrid, esta vez, por el inicio de una flamante edición de la Champions League, luego de haber jugado solamente el segundo tiempo el pasado sábado en el triunfo de visita ante Real Sociedad, 2-1, por LaLiga de España.
Real Madrid vs Olympique de Marsella: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por el debut de la Champions League
Federico Valverde debutará en una nueva edición de la Champions League con Real Madrid ante Olympique de Marsella; mirá día, hora y dónde verlo