El Observador / Fútbol / NACIONAL

Alarma en Nacional por cómo terminó el Diente López el partido contra Plaza Colonia, cuando asoma Liverpool en el horizonte

Mirá la secuencia del golpe de Haibrany Ruiz Díaz que sacó al Diente López del partido de Nacional ante Plaza y que lo pone en duda para el encuentro del sábado ante Liverpool: el tobillo derecho se dobló de manera impactante

14 de septiembre 2025 - 21:09hs
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Las alarmas se encendieron en Nacional por la salida de Nicolás "Diente" López en el partido de este domingo ante Plaza Colonia, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

López, que jugó un buen segundo tiempo y le dio una notable asistencia para que Maximiliano Gómez anotara el gol del definitivo 2-1.

Sin embargo, sobre el final salió lesionado.

El jugador recibió una durísima falta de Haibrany Ruiz Díaz quien terminó pisándolo con la rodilla en el tobillo.

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Plaza Colonia 1-2 Nacional por el Torneo Clausura: con doblete de un imponente Maxi Gómez, el tricolor ganó de atrás con la jeraraquía de su 9

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

El goleador de Nacional en la temporada, debió ser sustituido entrando en el tiempo agregado Exequiel Mereles en su lugar.

López salió rengueando sin poder apoyar la zona lastimada.

En conferencia de prensa, Pablo Peirano le bajó el perfil a la situación: "Estaba con hielo en camilla, no mostraba una limitación, estaba dolorido por la falta, pero nada más que eso, pasé por el costado y no pregunté si era mucho más".

El próximo partido de Nacional en el Torneo Clausura

Nacional volverá a jugar el sábado 20 de setiembre y su rival será Liverpool.

El encuentro se jugará en el Gran Parque Central desde la hora 18.30.

La sanidad de Nacional deberá trabajar y mucho para que una de sus grandes figuras pueda llegar a un partido tan importante como el de la octava fecha del Clausura.

Diente López Nacional Plaza Colonia Liverpool Torneo Clausura

