Pablo Peirano defendió su gestión tras el triunfo de atrás de Nacional sobre Plaza Colonia: "No se logran tantos puntos jugando mal"

El entrenador de Nacional Pablo Peirano se mostró muy feliz y satisfecho tras el triunfo de su equipo contra Plaza Colonia en la séptima fecha del Torneo Clausura.

"Fue un partido que se tornó difícil por la incomodad e imprecisión del comienzo , pero con el correr de los minutos terminamos de otra manera y el segundo tiempo fue nuestro de principio a fin", comenzó diciendo Peirano en conferencia de prensa tras el 2-1 a Plaza en el Estadio Centenario.

"Estamos ocupados en nosotros en seguir sumando de atrás en partidos duros, hay que trabajar y seguro sumando, el puntaje en la Anual es bueno, en el Clausura es bueno. No tenemos tres puntos (NdeR: Nacional fue sancionado con quita de tres puntos por incidentes generados por su barra), sino estaríamos primeros por diferencia de goles; hay seguir trabajando", expresó.

"Fue un golpe fuerte de carácter de los futbolistas en revertir situaciones que no venían siendo fácil en ningún sentido. Con los laterales corregimos en no estar tan apurados, Carneiro entró muy bien, marcó la diferencia, ayudó mucho a hundir el equipo rival. El compromiso del día a día y levantarse de una situación que no fue fácil está, pero toda esa rebeldía y hambre de ganar, los muchachos la tienen intacta ", agregó.

ATLETISMO ¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

TORNEO CLAUSURA Plaza Colonia 1-2 Nacional por el Torneo Clausura: con doblete de un imponente Maxi Gómez, el tricolor ganó de atrás con la jeraraquía de su 9

El próximo rival de Nacional será Liverpool: "Un rival que tiene buen funcionamiento en general, muy bien puntaje, que tiene gol, un equipo duro, hay que ir pensando partido a partido, pero estamos muy bien y con muchas ganas de seguir por este camino con entereza", comentó Peirano.

Cómo evoluciona Juan Cruz De los Santos

Ausente en los últimos partidos, Peirano fue consultado sobre la evolución del extremo Juan Cruz De los Santos: "Va a trabajar progresivamente en campo esta semana, viene haciendo diferenciado, pero no es bueno andar a las apuradas, lo seguiremos evaluando día a día".

En cambio, la situación de Nicolás Rodríguez demandará más tiempo: "Ojito se volvió a resentir de la lesión que tenía, viene muy bien, recuperando, pero va a tener un tiempo".

"Siempre hay para mejorar en todos los aspectos, siempre estamos en búsqueda de dar lo mejor, hay veces que se hace fluido, no fue el caso de primer tiempo, pero en el segundo sí. Hay que manejar los tiempos de los partidos, golpear en los momentos precisos porque tenemos contundencia y mantener el equilibrio defensivo", manifestó Peirano.

"Nunca vi falta de actitud ni de compromiso, jamás vi acá a un futbolista relajado con un resultado sino siempre preocupados y ocupados para mejorar, haciéndose cargo. A veces salen las cosas más fluidas, a veces no. Por el puntaje que tenemos en las dos tablas, más allá de tener alguna forma u otra, no se logran tantos puntos jugando mal, se hacen muchas cosas buenas. Estamos con mucha ilusión de seguir seguro por este camino", remarcó Peirano para defender su gestión.

Desde su llegada a Nacional, el DT ganó 17 partidos, empató dos (incluida la final del Torneo Intermedio que perdió por penales) y perdió solo el clásico del Torneo Clausura, dando su peor versión.

"La mochila es constante, en buen sentido, la tomamos con responsabilidad. Cuando las cosas no salen como queremos todos nos comprometemos en mejorar. La mochila acompaña todos los días, en Nacional es todos los días y la asumimos con entereza la responsabilidad y el desafío, para terminar de la manera que queremos", concluyó Peirano.