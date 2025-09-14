Maximiliano Gómez con Nacional al hombro: mirá los goles del tricolor en la victoria contra Plaza Colonia

Con dos goles de un Maximiliano Gómez señorial, imponente y determinante, Nacional le ganó este domingo 2-1 a Plaza Colonia en la séptima fecha del Torneo Clausura.
Gómez alcanzó a Nicolás López como goleador del Clausura y entre ambos siguen generando una dupla letal. Suman 6 goles cada uno.
La asistencia para el gol del 2-1 fue justamente de López.
La del primer gol del centrodelantero sanducero fue de Nicolás Lodeiro.
Nacional ganó de atrás porque al minuto de juego, Julián Millán se resbaló, Emiliano Ancheta defendió muy mal el segundo palo y Luis Mejía tomó un gol pegado contra el primer palo donde se le coló una pelota imposible.
Pese a ese flojísimo comienzo, Nacional reaccionó y empató el cierre del primer tiempo.
En el segundo fue muy superior.
Levantaron sus niveles Luciano Boggio, Lodeiro y López, y así Gómez, el mejor de la cancha, terminó definiendo el partido.
