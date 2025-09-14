Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Maximiliano Gómez con Nacional al hombro: mirá los goles del tricolor en la victoria contra Plaza Colonia

Mirá los goles del tricolor en la victoria contra Plaza Colonia: los dos fueron de Maximiliano Gómez con asistencias de Nicolás Lodeiro y Nicolás López

14 de septiembre 2025 - 22:11hs
Maximiliano Gómez&nbsp;&nbsp;

Maximiliano Gómez  

Foto: Dante Fernández / Focouy
Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez&nbsp;&nbsp;

Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez  

Foto: Dante Fernández / Focouy
Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez&nbsp;&nbsp;

Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez  

Foto: Dante Fernández / Focouy
Maximiliano Gómez y Guillermo Reyes&nbsp;

Maximiliano Gómez y Guillermo Reyes 

Foto: Dante Fernández / Focouy
Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez&nbsp;&nbsp;

Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez  

Foto: Dante Fernández / Focouy
Pablo Peirano

Pablo Peirano

Foto: Dante Fernández / Focouy
Nicolás Lodeiro y Matías Velázquez&nbsp;

Nicolás Lodeiro y Matías Velázquez 

Foto: Dante Fernández / Focouy
Pablo Peirano&nbsp;

Pablo Peirano 

Foto: Dante Fernández / Focouy
Nicolás López&nbsp;

Nicolás López 

Foto: Dante Fernández / Focouy
Gonzalo Carneiro&nbsp;

Gonzalo Carneiro 

Foto: Dante Fernández / Focouy
Con dos goles de un Maximiliano Gómez señorial, imponente y determinante, Nacional le ganó este domingo 2-1 a Plaza Colonia en la séptima fecha del Torneo Clausura.

Gómez alcanzó a Nicolás López como goleador del Clausura y entre ambos siguen generando una dupla letal. Suman 6 goles cada uno.

La asistencia para el gol del 2-1 fue justamente de López.

La del primer gol del centrodelantero sanducero fue de Nicolás Lodeiro.

Maximiliano Gómez
Nacional ganó de atrás porque al minuto de juego, Julián Millán se resbaló, Emiliano Ancheta defendió muy mal el segundo palo y Luis Mejía tomó un gol pegado contra el primer palo donde se le coló una pelota imposible.

Pese a ese flojísimo comienzo, Nacional reaccionó y empató el cierre del primer tiempo.

En el segundo fue muy superior.

Levantaron sus niveles Luciano Boggio, Lodeiro y López, y así Gómez, el mejor de la cancha, terminó definiendo el partido.

