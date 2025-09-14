El Chengue Morales le pegó a Perchman, a los jugadores de Nacional, a Leonardo Fernández, dijo que se debería parar el fútbol por la situación de Rampla y que Ignacio Alonso "no puede organizar un torneo de futbolito"

El exjugador de Nacional y de la selección uruguaya, entre otros, Richard "Chengue" Morales , habló este domingo y tocó varios temas ríspidos, entre ellos, habló de los tricolores, de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, del Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi, de las SAD en el fútbol uruguayo, de la deuda de Rampla Juniors con sus futbolistas, y del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

El Chengue Morales habló en la mañana de este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

ATLETISMO El orgullo de Julia Paternain por correr por Uruguay: "Mi sangre es uruguaya; iba al Parque Rodó y me encantaba"; mirá el video

ATLETISMO La historia detrás de Julia Paternain, bronce en el Mundial de atletismo en Tokio 2025: de padres uruguayos, creció en Inglaterra, corre en Estados Unidos y asombró al mundo; mirá las fotos de su vida

"Habla demasiado, firma los contratos, maneja Los Céspedes. No puede hacer todo. No tengo mala relación con él, pero digo lo que pienso. Está bueno que baje el perfil y que delegue las cosas y que si tiene un manager deportivo como Sebastián (Eguren) y a (Martín) Ligüera, que baje un poco la guardia y cambie el cauce. Capaz que los jugadores también están enojados con él y no le hablan lo que sienten", dijo el Chengue.

-ine8266-jpg..webp "Chengue" Morales se refirió al decisivo encuentro entre Nacional y Boca Inés Guimaraens

Y añadió: "Lo que a mí me duele mirándolo por la tele, es la no reacción de los jugadores de Nacional".

Sobre el técnico Pablo Peirano, indicó: "A mí me parece un loco crack, pero capaz que si no está funcionando, un cambio en su puesto revoluciona este momento del club".

"Nacional hace mucho tiempo que está dividido como club. Los Balbi por un lado, los Ache por otro. Hoy los Perchman. Conozco muchas cosas, pero no las voy a decir", amenazó.

Hablando de la parte deportiva, el Chengue Morales dijo que "si le gana a Plaza Colonia, Nacional liquida la Tabla Anual y sigue con vida en el Torneo Clausura. Si no, corre riesgo todo".

"Como digo lo que pienso, acá no gusta, por eso nunca me ofrecieron nada en Nacional, ni siquiera en una lista para tener un cargo. Si lo consiguiera, asumiría mi responsabilidad", añadió.

También tuvo un instante para hablar de Peñarol, tras ser consultado por Leonardo Fernández.

"Leonardo Fernández en los partidos difíciles no aparece y eso creo que le pasa factura con la gente. Si no empieza a mostrar más actitud, la gente se le va a venir arriba", sostuvo el exdelantero.

Entonces comenzó a opinar sobre la situación que viven los futbolistas de Rampla Juniors, a quienes la Mutual informó que les deben tres meses de sueldo y que el club no les pagó los aportes de la seguridad social, por lo que ellos mismos se tienen que pagar la cobertura médica.

-ine8270-jpg..webp El Chengue Morales Inés Guimaraens

"Lo que les pasa a los jugadores de Rampla es una vergüenza. ¿Por qué no paran el fútbol? ¿No dijeron los Más Unidos Que Nunca que no iban a permitir que un club debiera dos meses de sueldo? Rampla Juniors debe tres. ¿Entonces?", se preguntó.

Y agregó: "No paran porque el principal de la SAD de Rampla es íntimo amigo de Nacho Alonso (presidente de la AUF) y de Diego Scotti (presidente de la Mutual) y de Diego Lugano. Yo lo que digo es que si este lunes Rampla no paga, hay que parar el fútbol. Y si sigue, desafiliarlo. No puede ser. No es justo. No creo que Alonso sea tan hincha de Rampla como dice ser".

"¿Qué dicen el capitán de Nacional y de Peñarol ante esta situación? Me gustaría hablar con Seba (Coates, capitán tricolor) y decirle, 'no seas malo. Llamá a Scotti y decile: 'Dieguito, pará el fútbol'. Y Maxi Olivera en Peñarol: 'Dieguito, pará el fútbol'", indicó el Chengue.

"Acá está todo digitado, como la Copa AUF Uruguay. Estaba digitada para que Nacional y Peñarol la definieran. Eso es lo que quiere Alonso que no puede organizar un torneo de futbolito. Estuvo seis meses esperando el equipo de (Luis) Suárez para meterlo para adentro. Yo o no duermo la siesta. Yo dije hace tres años que los futbolistas de 2011 iban a manejar el fútbol. Ya están (Fernando) Muslera, ahora Suárez y se van a seguir sumando. Con el equipo de Suárez, es un voto más para Alonso. El equipo de Suárez sube con el caballo del comisario. Con la ropa que entrena y todo, tiene que subir", sostuvo.

Para terminar una extensa entrevista, se le consultó sobre los futuros derechos de televisión del fútbol uruguayo.

Esto dijo Morales: "Si Casal se retira, es muy difícil que venga otra persona a pagar los derechos del fútbol uruguayo. No es por defenderlo, pero es la realidad. El otro día quise ver un partido de la Copa AUF Uruguay que no eran de Primera, y no los pude ver".