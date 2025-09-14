La reacción de Luis Suárez a la conquista de la medalla de bronce de Julia Paternain en la maratón del Mundial de atletismo

El goleador histórico de la selección uruguaya de fútbol, Luis Suárez , se volvió a manifestar ante una nueva hazaña del deporte uruguayo fuera de las fronteras del principal deporte que mueves las pasiones del país, el fútbol.

El sábado, Julia Paternain, de 25 años, asombró no solo a Uruguay sino al mundo entero al conquistar la medalla de bronce de la maratón femenina en el Mundial de atletismo de Tokio.

"Julia es de bronce. Uruguay es de bronce", publicó el sábado por la noche la Confederación Atlética del Uruguay con un emoji de una medalla de bronce y otro de una cara llorando de emoción".

No es la primera vez que Lucho se interesa y se manifiesta ante la gran actuación de los deportistas uruguayos.

En los Juegos Olímpicos de Río 2016, consiguió el teléfono y le mandó un mensaje a Emiliano Lasa cuando este obtuvo el sexto puesto en el salto largo de atletismo, en lo que fue hasta ayer la mejor actuación de toda la historia del atletismo uruguayo y que sigue siendo la mejor performance del atletismo nacional en los Juegos.