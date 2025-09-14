Dólar
El Observador
ATLETISMO

La reacción de Luis Suárez a la conquista de la medalla de bronce de Julia Paternain en la maratón del Mundial de atletismo

Mirá el mensaje que Luis Suárez le mandó a Julia Paternain tras la conquista de su medalla de bronce en el Mundial de Tokio

14 de septiembre 2025 - 14:59hs
Luis Suárez

El goleador histórico de la selección uruguaya de fútbol, Luis Suárez, se volvió a manifestar ante una nueva hazaña del deporte uruguayo fuera de las fronteras del principal deporte que mueves las pasiones del país, el fútbol.

"Julia es de bronce. Uruguay es de bronce", publicó el sábado por la noche la Confederación Atlética del Uruguay con un emoji de una medalla de bronce y otro de una cara llorando de emoción".

Luis Suárez reaccionó con un fueguito.

La uruguaya Julia Paternain muestra su medalla de bronce conseguida este sábado a última hora de la noche tras ser tercera en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

El emocionante relato de los periodistas de la televisión española tras el bronce que ganó Julia Paternain en el Mundial de atletismo de Tokio 2025; mirá el video

Julia Paternain de Uruguay no puede creer que fue tercera en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025 y reacciona de esa manera
ATLETISMO

Mirá por qué el bronce conseguido por Julia Paternain en la maratón del Mundial de Tokio 2025 es un logro histórico para el deporte uruguayo y supera a otras gestas obtenidas

No es la primera vez que Lucho se interesa y se manifiesta ante la gran actuación de los deportistas uruguayos.

En los Juegos Olímpicos de Río 2016, consiguió el teléfono y le mandó un mensaje a Emiliano Lasa cuando este obtuvo el sexto puesto en el salto largo de atletismo, en lo que fue hasta ayer la mejor actuación de toda la historia del atletismo uruguayo y que sigue siendo la mejor performance del atletismo nacional en los Juegos.

WhatsApp Image 2025-09-14 at 14.46.10
