La doble alegría de Luciano Rodríguez en su debut con Neom de Arabia Saudita, por la victoria y por un detalle muy especial

El particular recibimiento que tuvo Luciano Rodríguez al llegar a Arabia Saudita

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez debutó este domingo en su nuevo club, Neom SC de Arabia Saudita, y lo hizo con una victoria contra Damac por 2-1, aunque no solo se llevó eso como alegría, sino que la institución le cedió el dorsal número 19 para su camiseta, algo que ya supo lucir en Liverpool y en la selección uruguaya sub 20 cuando fue campeón mundial en Argentina 2023.

El ex Bahia de Brasil se presentó de visitante en el Dhamak Club Stadium por la segunda fecha de la Saudi Pro League.

Según medios saudíes, L uciano Rodríguez jugó como titular y recostado sobre la banda derecha del ataque, dejando libre arriba al experimentado francés Alexander Lacazette.

El uruguayo tuvo tres remates al arco, aunque no convirtió en esta victoria.

Jugó 73 minutos y fue sustituido, mientras que Neom SC venció de visitante 2-1 con dos tantos de Lacazette, a los 30' y 83', el segundo, de penal.

1676032023634.webp Luciano Rodríguez, cuando era delantero de Liverpool y goleador del Sudamericanos sub 20 AFP

Pero Luciano Rodríguez compartió la alegría de que volvió a lucir la camiseta número 19.

Con ella, fue campeón con Liverpool y también con la selección uruguaya sub 20, cuando obtuvo el Mundial de Argentina en 2023, ganándole la final a Italia 1-0 con un gol suyo de cabeza.

