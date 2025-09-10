Luciano Rodríguez fue presentado en su nuevo club, Neom SC de Arabia Saudita, tras una operación millonaria; mirá cuánto recibirán Liverpool y Progreso

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Neom SC , club de Arabia Saudita al que llega desde Bahia de Brasil, tras una operación que supera los US$ 20 millones.

“Bienvenido a casa, Luciano. Bienvenido a NEOM S.C.”, indicaron en las redes sociales del equipo saudí.

En los gráficos de su presentación, en Neom destacaron que el uruguayo de 22 años suma 44 goles y 11 asistencias en 180 juegos y que fue campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en 2023 y del Campeonato Uruguayo de ese mismo año con Liverpool.

Luciano Rodríguez fue presentado en Neom SC Luciano Rodríguez fue presentado en Neom SC

Pase récord y millones para Liverpool

Como informó Referí, el pase de "la Perla" se trata de una transferencia récord para el club baiano. Según detalló el diario brasileño O Globo, Bahia cierra la mayor venta de su historia con Luciano Rodríguez.

El club Neom, recientemente ascendido a la Saudi Pro League, la liga saudita, que juega Darwin Núñez con Al-Hilal, ofreció 20 millones de euros más otros 2 millones de euros en variables por el delantero uruguayo

Esos 20 millones de euros equivalen actualmente a casi US$ 23,5 millones.

Luciano Rodríguez en Bahia Luciano Rodríguez en Bahia @ecbahia

Liverpool recibirá el 30% de la plusvalía por la misma. En julio de 2024, Liverpool le vendió el 70% de la ficha a Bahia a cambio de US$ 12 millones.

La plusvalía es la diferencia entre el monto que pagará el equipo árabe y la primera venta. La cifra asciende casi a US$ 11,5 millones.

La cifra que recibirá Liverpool por el pase será de US$ 3.400.000.

A eso hay que sumarle los derechos de formación que se reparten entre los clubes en los que jugó entre los 12 y 21 años: Bella Vista, Progreso y Liverpool. Los negriazules recibirán además por este concepto US$ 176.000 por haber jugado un año y medio en el club antes de los 21 y Progreso US$ 235.000 porque jugó dos años antes de pasar a los de Belvedere.

El club de una ciudad futurista

Neom SC, destinado a ser el club de una ciudad futurista en construcción con ese mismo nombre, juega por ahora sus partidos en la ciudad de Tabuk.

1659652891737.webp NEOM / AFP

Al igual que otros cuatro equipos de la Liga profesional saudí (Al Hilal de Darwin Núñez, Al Ahli, Al Ittihad y Al Nassr), es gestionado directamente por el Fondo Soberano de Inversión (FIP) del reino.

El FIP fue uno de los principales patrocinadores del Mundial de Clubes y accionista de su emisora, la plataforma británica DAZN, que adquirió los derechos exclusivos de ese torneo por unos mil millones de dólares.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cy0ldm9v3x0o The Line es una parte central del megaproyecto saudita Neom. Shutterstock

El técnico y los fichajes que hizo Neom

El francés Christophe Galtier, ganador de la liga de su país en el pasado como entrenador de Lille y París Saint-Germain, donde dirigió a Lionel Messi, fichó el pasado 5 de julio como nuevo entrenador del Neom SC, club recién ascendido a la élite de la liga de Arabia Saudita

1658501098229.webp Galtier y Messi AFP

"Estoy muy contento por formar parte de este nuevo proyecto saudita y de unirme a una de las mejores ligas del mundo", dijo en inglés el técnico, en un vídeo difundido en la cuenta de X del club.

Galtier (58 años) anunció a finales de mayo su salida del Al Duhail catarí.

Su prestigio como entrenador lo ganó en su país, Francia, donde entrenó al Saint-Etienne y al Lille principalmente. Con ese último equipo fue campeón de la Ligue 1 en 2021 y repitió título nacional con el PSG en 2023.

Galtier solo estuvo una temporada en el banco de los parisinos, la 2022-2023. Fue reemplazado por el español Luis Enrique, actual entrenador del equipo de la capital francesa, al que ha hecho campeón de Europa este año.

El club también anunció en julio el fichaje del arquero polaco Marcin Bulka, ex Niza.

lacazette-2.webp @Arsenal

En el plantel hay otros exjugadores de la Ligue 1 como el atacante francés Alexandre Lacazette, que finalizó contrato con Lyon, de 34 años, pasó diez años de su carrera en el club francés (2010 a 2017 y 2022 a 2025), con el que marcó 201 goles en 391 partidos. También jugó durante cinco años en el Arsenal de Londres, de 2017 a 2022.

También están en el equipo el volante defensivo marfileño Amadou Koné, procedente del Reims francés, y el mediocampista ofensivo argelino Saïd Benrahma.