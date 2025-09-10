"Es el primero que tenemos que prohibir": sindicato de la Guardia Republicana propone erradicar cánticos contra la Policía en los estadios

El sindicato de la Guardia Republicana elevó una solicitud a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados para prohibir los cánticos contra la Policía en los partidos de fútbol. La propuesta fue presentada durante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de este martes.

Carlos Piedra, integrante del sindicato, destacó que durante el encuentro solicitaron que además de que se buscara "erradicar" la violencia y los cánticos que refieren a la muerte, se trabajara en eliminar aquellos que se dan contra la fuerza.

"Podemos erradicar todo tipo de cánticos hacia un montón de personas, pero si no respetamos a la Policía... Es el primer cántico que tenemos que prohibir ", expresó Piedra en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Durante la sesión de la Comisión de Deportes, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian presentó nuevamente una iniciativa para permitir el ingreso de la Policía a las canchas en los días de partido .

El legislador blanco expresó por su parte que existen "funciones que debe cumplir el Ministerio del Interior y que deben ser asumidas por la Policía", como el desalojo de las tribunas, una tarea que, entiende, es imposible que se lleve a cabo sin el respaldo adecuado.

En ese sentido, el sindicato de la Guardia Republicana manifestó que, si bien la Policía puede hacerse cargo de la seguridad en los estadios, esto solo sería posible si se presentan "garantías" para los oficiales.