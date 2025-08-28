Dólar
/ Nacional / RÍO NEGRO

Sindicato de industria láctea denunció que auto atropelló a trabajador que participaba en actividad del gremio en Young

Desde la federación de trabajadores afirmaron que "es un hecho peligroso para la democracia", que "pudo costarle su vida" a la víctima

28 de agosto 2025 - 17:02hs
Archivo: Claldy encara nuevos proyectos

Archivo: Claldy encara nuevos proyectos

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) denunció que un trabajador que participaba de una actividad sindical en Young (Río Negro) fue atropellado por un auto Volkswagen de color rojo.

El trabajador "se encontraba participando de las actividades de militancia sindical en la carpa ubicada en la entrada de (la planta de) Claldy", informó el sindicato.

Luego de atropellar al trabajador, "se dio a la fuga". Al tiempo de que "varios testigos" afirmaron que "ese mismo automóvil ya había rondado la carpa en reiteradas ocasiones" y que desde él se emitieron "insultos y agresiones verbales".

"Es un hecho peligroso para la democracia, que los discursos de odio se mantengan impunes, pero es aún más grave que de los insultos se haya pasado a una acción violenta que causó daños físicos a un trabajador", expresaron desde la federación de trabajadores y afirmaron que a la víctima "pudo costarle su vida".

"Confiamos que las autoridades del Ministerio del Interior actuarán con celeridad, apelando a las cámaras de seguridad para dar identificar a él o los violentos agresores y que los responsables de este atentado serán juzgados con todo el peso de la ley por la Justicia", agregó el sindicato.

La federación también se solidarizó con el trabajador, la familia y sus compañeros.

sindicato Industria LÁCTEA Young Volkswagen Río Negro Federación de la Industria Láctea FTIL

