/ Nacional / SECTOR PESQUERO

PIT-CNT informó que embarcaciones salen a pescar con sus "tripulaciones habituales" y llamó a abandonar los "mensajes violentistas"

Tanto la central sindical como los gremios de la pesca se mantienen en "estado de atención y seguimiento permanente" de la situación

21 de agosto 2025 - 19:16hs
PIT-CNT por situación del sector de la pesca

PIT-CNT por situación del sector de la pesca

Industria pesquera, pesca, sindicato
Foto: Cámara de Industrias Pesqueras

De acuerdo con el escrito, las embarcaciones están saliendo a pescar con sus "tripulaciones habituales", ante lo resulto en las asambleas del sector marítimo.

En este marco, tanto la central sindical como los gremios de la pesca se mantienen en "estado de atención y seguimiento permanente" de la situación. Además, reafirmaron su "compromiso" con la "defensa" de los derechos de los trabajadores del sector.

Finalmente, llamaron a la población a abandonar los "mensajes violentistas" que se difunden en medios y redes sociales, los que "no ayudan" en la búsqueda de soluciones para el país, la industria o la "construcción de las condiciones de una actividad pesquera desarrollada con arreglo a las necesidades del país y sus trabajadores".

Instantes antes, César Róman, uno de los capitales que durante esta jornada volverá a navegar, dijo en rueda de prensa que la "sensación" tras varios meses de conflicto es de "volver a trabajar, con toda la energía".

Los trabajadores esperan estar ocho días trabajando y aprovechar lo que les queda de zafra, la que "se da en abril, mayo, junio, julio y agosto".

Esta situación ocurre en medio de los enfrentamientos del las empresas del sector con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma).

