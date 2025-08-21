PIT-CNT informó que embarcaciones salen a pescar con sus "tripulaciones habituales" y llamó a abandonar los "mensajes violentistas"

PIT-CNT por situación del sector de la pesca

El PIT-CNT emitió un comunicado sobre la situación de los trabajadores de la pesca, luego de que se conociera que al menos cuatro barcos pesqueros tienen planeado salir al mar este jueves .

De acuerdo con el escrito, las embarcaciones están saliendo a pescar con sus "tripulaciones habituales" , ante lo resulto en las asambleas del sector marítimo.

En este marco, tanto la central sindical como los gremios de la pesca se mantienen en "estado de atención y seguimiento permanente" de la situación. Además, reafirmaron su "compromiso" con la "defensa" de los derechos de los trabajadores del sector.

Finalmente, llamaron a la población a abandonar los "mensajes violentistas" que se difunden en medios y redes sociales, los que "no ayudan" en la búsqueda de soluciones para el país, la industria o la "construcción de las condiciones de una actividad pesquera desarrollada con arreglo a las necesidades del país y sus trabajadores".

Comunicado público sobre la situación de las y los trabajadores del sector marítimo.



Instantes antes, César Róman, uno de los capitales que durante esta jornada volverá a navegar, dijo en rueda de prensa que la "sensación" tras varios meses de conflicto es de "volver a trabajar, con toda la energía".

Los trabajadores esperan estar ocho días trabajando y aprovechar lo que les queda de zafra, la que "se da en abril, mayo, junio, julio y agosto".

Esta situación ocurre en medio de los enfrentamientos del las empresas del sector con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma).