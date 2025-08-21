Cambios en la zona de Tres Cruces: Intendencia de Montevideo autoriza extensión del Hospital Británico que incluirá demoliciones

El Hospital Británico planea ampliarse en la zona de Tres Cruces con un nuevo edificio al lado del principal, según consta en una resolución de la Intendencia de Montevideo .

La comuna autorizó el inicio previo de obras con algunas condiciones, entre ellas el "previo pago de la tasa correspondiente al permiso de construcción y reposiciones de la gestión".

Las obras se realizarán en un padrón que pertenece al Hospital Británico y que abarca construcciones entre las calles Avelino Miranda y Lorenzo Batlle.

ARQUITECTURA El edificio en Uruguay que se construyó para un cónsul italiano en 1870 y fue escenario de una historia de poder y encierro

PROPIEDADES Torres, patios internos y galerías subterráneas: así es el castillo en un departamento del interior de principios de 1900

El proyecto plantea demoliciones frente a ambas calles. Según la resolución, las construcciones que serán demolidas "no registran afectación de carácter patrimonial".

Por el lado de Avelino Miranda, los edificios donde se construirá son los que están al lado del vacunatorio. Las direcciones son: Avelino Miranda 2665, 2667, 2667 bis, 2671 y 2671 bis.

En la siguiente foto se ven los tres edificios que abarcan esas direcciones: el de ladrillo a la izquierda, el que está en el centro color salmón y el bajo y oscuro a la derecha.

20250820 Edificios donde se construirá una ampliación del Hospital Británico Foto: Mateo Piaggio

Por el lado de la calle Lorenzo Batlle el lugar donde se construirá está actualmente ocupado por una casa de dos pisos que tiene tres puertas con los números: 2666, 2668 y 2670.

20250820 Edificios donde se construirá una ampliación del Hospital Británico Foto: Mateo Piaggio

¿Cómo será el nuevo edificio?

En total, se construirán 17.500 m².

La edificación entre las calles Avelino Miranda y Lorenzo Batlle tendrá diferentes alturas de un lado y del otro. Contará con cinco subsuelos para estacionamiento, planta baja y cinco niveles más –para consultores oficinas y servicios– sobre Avelino Miranda y dos niveles –para oficina y servicios– sobre Lorenzo Batlle.

Fuentes del Hospital Británico dijeron que la etapa inicial del proyecto (que está en proceso de licitación) busca sumar nuevas plazas de parking y un espacio de depósito y almacenamiento del hospital. Añadieron que las otras etapas todavía no están definidas.

Según la resolución, "la configuración de la morfología y fachada propuesta se adecúa al tramo de calle, habiendo sido evaluada favorablemente desde el punto de vista urbano por parte de la Comisión de Estudios de Impacto Territorial".

Señala también que desde el punto de vista de la implantación de "la actividad y sus dinámicas" las obras no generan "externalidades" que no se puedan eliminar o reducir a "niveles compatibles" con medidas de mitigación.

20250729 Hospital Britanico, fachada Foto: Inés Guimaraens

De todas formas, la autorización de la intendencia tiene algunas condiciones. Además del previo pago del permiso de construcción, está también que las obras "se ajusten a las normas de accesibilidad e higiene vigentes" y que el proyecto incluya un "estudio de tránsito" en el estudio de impacto territorial que ya está en curso.

A partir de la notificación de esta resolución, la Sociedad del Hospital Británico tiene 150 días para presentar el permiso de construcción, según el documento que firmó el intendente Mario Bergara y la secretaria general Viviana Repetto.

El departamento de Desarrollo Urbano podrá conceder nuevos plazos para presentar este permiso.