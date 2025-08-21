Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
cielo claro
Viernes:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / CIUDAD

Cambios en la zona de Tres Cruces: Intendencia de Montevideo autoriza extensión del Hospital Británico que incluirá demoliciones

El Hospital Británico planea construir un nuevo edificio en un padrón de su propiedad al lado de la sede de Avenida Italia

21 de agosto 2025 - 5:00hs
Foto de la fachada del Hospital Británico

Foto de la fachada del Hospital Británico

Foto: Inés Guimaraens

El Hospital Británico planea ampliarse en la zona de Tres Cruces con un nuevo edificio al lado del principal, según consta en una resolución de la Intendencia de Montevideo.

La comuna autorizó el inicio previo de obras con algunas condiciones, entre ellas el "previo pago de la tasa correspondiente al permiso de construcción y reposiciones de la gestión".

Las obras se realizarán en un padrón que pertenece al Hospital Británico y que abarca construcciones entre las calles Avelino Miranda y Lorenzo Batlle.

Más noticias
torres, patios internos y galerias subterraneas: asi es el castillo en un departamento del interior de principios de 1900
PROPIEDADES

Torres, patios internos y galerías subterráneas: así es el castillo en un departamento del interior de principios de 1900

el edificio en uruguay que se construyo para un consul italiano en 1870 y fue escenario de una historia de poder y encierro
ARQUITECTURA

El edificio en Uruguay que se construyó para un cónsul italiano en 1870 y fue escenario de una historia de poder y encierro

Padrón donde el Hospital Británico hará un nuevo edificio

El proyecto plantea demoliciones frente a ambas calles. Según la resolución, las construcciones que serán demolidas "no registran afectación de carácter patrimonial".

Por el lado de Avelino Miranda, los edificios donde se construirá son los que están al lado del vacunatorio. Las direcciones son: Avelino Miranda 2665, 2667, 2667 bis, 2671 y 2671 bis.

En la siguiente foto se ven los tres edificios que abarcan esas direcciones: el de ladrillo a la izquierda, el que está en el centro color salmón y el bajo y oscuro a la derecha.

20250820 Edificios donde se construirá una ampliación del Hospital Británico

Por el lado de la calle Lorenzo Batlle el lugar donde se construirá está actualmente ocupado por una casa de dos pisos que tiene tres puertas con los números: 2666, 2668 y 2670.

20250820 Edificios donde se construirá una ampliación del Hospital Británico

¿Cómo será el nuevo edificio?

En total, se construirán 17.500 m².

La edificación entre las calles Avelino Miranda y Lorenzo Batlle tendrá diferentes alturas de un lado y del otro. Contará con cinco subsuelos para estacionamiento, planta baja y cinco niveles más –para consultores oficinas y servicios– sobre Avelino Miranda y dos niveles –para oficina y servicios– sobre Lorenzo Batlle.

Fuentes del Hospital Británico dijeron que la etapa inicial del proyecto (que está en proceso de licitación) busca sumar nuevas plazas de parking y un espacio de depósito y almacenamiento del hospital. Añadieron que las otras etapas todavía no están definidas.

Según la resolución, "la configuración de la morfología y fachada propuesta se adecúa al tramo de calle, habiendo sido evaluada favorablemente desde el punto de vista urbano por parte de la Comisión de Estudios de Impacto Territorial".

Señala también que desde el punto de vista de la implantación de "la actividad y sus dinámicas" las obras no generan "externalidades" que no se puedan eliminar o reducir a "niveles compatibles" con medidas de mitigación.

20250729 Hospital Britanico, fachada

De todas formas, la autorización de la intendencia tiene algunas condiciones. Además del previo pago del permiso de construcción, está también que las obras "se ajusten a las normas de accesibilidad e higiene vigentes" y que el proyecto incluya un "estudio de tránsito" en el estudio de impacto territorial que ya está en curso.

A partir de la notificación de esta resolución, la Sociedad del Hospital Británico tiene 150 días para presentar el permiso de construcción, según el documento que firmó el intendente Mario Bergara y la secretaria general Viviana Repetto.

El departamento de Desarrollo Urbano podrá conceder nuevos plazos para presentar este permiso.

Temas:

Intendencia de Montevideo británico Tres Cruces

Seguí leyendo

Las más leídas

Telemundo desvinculó a dos de sus figuras
TELEVISIÓN

Canal 12 desvinculó a dos figuras del informativo en medio de cambios en Telemundo

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

Policía de Maldonado
HORROR

Quién era Luna, la niña nacida en Uganda que fue asesinada por su padre tras una consulta médica en Maldonado

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos