/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Canal 12 desvinculó a dos figuras del informativo en medio de cambios en Telemundo

Dos periodistas del informativo de Canal 12, Telemundo, fueron desvinculadas este lunes; se trata de un periodista deportivo y uno de los conductores

20 de agosto 2025 - 17:17hs
Telemundo desvinculó a dos de sus figuras

Telemundo desvinculó a dos de sus figuras

Foto: Inés Guimaraens

Dos figuras de Telemundo, el noticiero de Canal 12, fueron desvinculadas este miércoles, en medio de un contexto de cambios en el informativo de Teledoce, que a partir de las próximas semanas incorporará a nuevas figuras en un segmento vespertino previo a la edición central.

Según confirmó El Observador, el periodista deportivo José Carlos Álvarez de Ron, una de las figuras históricas de esa área en el noticiero, y el periodista y conductor Ignacio Martineré, dejarán de formar parte del plantel del informativo.

Álvarez de Ron entró a Canal 12 en 1992, hace 33 años, luego de un paso por la radio Universal, y desde entonces había formado parte del equipo de deportes de Telemundo, con el que viajó a Mundiales y Juegos Olímpicos.

snapins-ai_1824326113472989722

Martirené, por su parte, llegó a Canal 12 en 2020, luego de una etapa en la televisión chilena, país en el que residió durante algunos años, y pasos anteriores por Canal 4 y Canal 10. En sus primeros tiempos en Teledoce fue parte tanto del noticiero como del programa Desayunos Informales, que dejó en 2022.

Desde entonces ha estado en Telemundo, como responsable de la información internacional, así como se desempeñó hasta ahora como conductor de la edición de los sábados del noticiero.

snapins-ai_3631177543784518854

En las últimas semanas, Canal 12 anunció la incorporación de Patricia Madrid y Bernardo Wolloch para un nuevo ciclo informativo que irá en las tardes, a partir de las 18 horas, que tendrá también en su equipo a "Tuque" García como productora y a Celina Pereira como movilera.

