/ Cultura y Espectáculos / CARNAVAL 2026

Una nueva figura de Canal 12 aterriza en el Carnaval 2026: el fichaje que lograron los Chobys

"No iba a hacer carnaval… pero hicimos TODO para convencerla porque sabemos que es una Choby en potencia", escribieron en su cuenta de Instagram los miembros del conjunto

11 de agosto 2025 - 11:16hs
Los Chobys 2.jpg

El Carnaval uruguayo sigue fichando nuevos nombres de cara a su temporada 2026, y en las últimas horas se sumó una figura de la televisión uruguaya que ya pasó con éxito por las tablas de Momo. Será parte de la categoría Humoristas, y la noticia la dieron dos de sus integrantes.

El fichaje es ni más ni menos que Leticia Cohen, figura de Canal 12, que saldrá la próxima temporada con el conjunto Los Chobys, que entre sus líderes tiene a otra figura de la televisión y la radio, Leo Pacella.

“No iba a hacer carnaval… pero hicimos TODO para convencerla porque sabemos que es una Choby en potencia. Le ofrecimos de todo (menos plata, por razones obvias) y… ¡lo logramos! Dicen por ahí que es la versión femenina de Pacella… y vamos a tener el lujo de comprobarlo en primera fila. ¡Bienvenida, Leti Cohen!”, se puede leer en la publicación de Instagram en la que se oficializó su llegada.

Actriz y comediante, Cohen fue parte del elenco de la versión femenina del ciclo La culpa es de Colón, y más tarde estuvo en el reality de cocina Fuego Sagrado, durante el año pasado.

