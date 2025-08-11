"Tu olfato guio, tu alma abrazó": Policía de Rivera rindió homenaje a Sam, el perro del Equipo K-9 que murió el domingo

En un comunicado, la Jefatura de Policía de Rivera rindió "honores" y despidió a Sam , un perro que "servía" en el Equipo K-9 del departamento y que este domingo 10 de agosto murió tras una intervención quirúrgica.

Sam, de raza bloodhound, había nacido en 2021 y durante varios años sirvió a la jefatura del departamento, luego de ser donado por el Equipo G.B.R, Grupo de Búsqueda y Rescate de San Pablo, Brasil , al Cabo Andrés de Lima, perteneciente al Equipo K-9.

Según recordaron, luego de varios meses de entrenamiento, el perro comenzó a participar de diversas búsquedas, colaborando también con otras jefaturas o con oficiales Brasil .

Su participación dentro de la Policía fue destacada, dando "resultados positivos en un 95%" de los trabajos. En este sentido, apuntaron que su primer trabajo "positivo" lo logró con "apenas 9 meses" .

"Sam, compañero fiel y héroe incansable. Tus pasos buscaron vidas, tu corazón entregó esperanza. Gracias por cada misión, por cada latido. Entre escombros y silencios, tu olfato guio, tu alma abrazó", escribieron.

"Sam, K9 de luz y esperanza, héroe eterno de nuestra Policía Nacional, en la memoria de Uruguay", añadieron en el comunicado.

Desde la jefatura saludaron a los policías del equipo K-9, cabo Lorena Silvera, cabo Franco Francia, cabo Ángel Fernández y en especial al cabo Andrés de Lima, por su perdida.

Finalmente, apuntaron que Sam descansará "en un lugar sagrado", que se creó este domingo en la base del K-9, donde será su cementerio.