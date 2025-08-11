Dólar
El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Los nuevos cambios que anunció Conmebol y que ya se aplicarán en el partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

El máximo organismo del fútbol continental tomó una determinación; Conmebol implementó nuevos cambios que ya se aplicarán en el partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

11 de agosto 2025 - 15:29hs
Maximiliano Silvera&nbsp;

Maximiliano Silvera 

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol entrenó este lunes por última vez en Los Aromos previo a lo que será el trascendente partido de este martes a partir de la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo ante Racing de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, mientras la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció nuevas acciones para agilizar el juego.

Las nuevas acciones de Conmebol

La Conmebol anunció la puesta en marcha de nuevas medidas orientadas a aumentar la competitividad en sus torneos y mejorar la experiencia tanto para los equipos como para los aficionados, las cuales ya comienzan a aplicarse este martes y, obviamente, el encuentro entre Peñarol vs Racing está entre ellos.

A través de la Dirección de Competiciones y Operaciones, el máximo organismo del fútbol continental comunicó que se implementarán acciones específicas para reducir las interrupciones durante los partidos, desalentar las demoras intencionadas y garantizar una mayor dinámica en el desarrollo de los encuentros.

Una de las principales iniciativas es la aplicación estricta del reglamento frente a las demoras innecesarias. Dirigentes, futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros e hinchas están llamados a asumir un rol fundamental.

Conmebol entiende que la reducción del tiempo perdido generará partidos más fluidos, lo que a su vez incrementará el nivel de exigencia física y táctica para los equipos.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la minimización de interrupciones generadas por sustituciones de jugadores o atenciones médicas en el campo.

También se plantea un mayor control del tiempo efectivo de juego, con la intención de acercarse lo más posible a cumplir los 90 minutos establecidos en el reglamento.

Debido a ello y para conseguir el objetivo buscado por la Conmebol, los jueces recibieron la instrucción de sancionar con amonestaciones a quienes incurran en demoras deliberadas al momento de reanudar el partido.

Peñarol Racing Los Aromos Conmebol Copa Libertadores

