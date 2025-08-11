¿Qué se puede llevar y qué no al Campeón del Siglo para ver Peñarol vs Racing por Copa Libertadores?

El Ministerio del Interior dio a conocer los detalles del operativo de seguridad que montará este martes en la previa, durante y después del partido que jugarán Peñarol contra Racing en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido se jugará a la hora 21.30 y las entradas ya están agotadas.

"Desde el ingreso al país, los ómnibus que trasladen a parciales de Racing Club serán controlados en diferentes puntos de ruta, con inspecciones que incluyen espirometrías, detección de armas, pirotecnia y otros elementos prohibidos. Se montará un fuerte dispositivo conjunto con la Dirección Nacional de Guardia Republicana y la Jefatura de Policía de Montevideo", indicó la cartera estatal.

"Los hinchas visitantes concentrarán en el Parque Roosevelt a partir de las 14:00 horas, donde permanecerán hasta su traslado al estadio, previsto entre las 15:00 y las 17:30. Al finalizar el encuentro, se acompañará a los ómnibus hasta el límite departamental en Barra de Santa Lucía, mientras que quienes viajaron en vehículos particulares serán escoltados hasta el Parque Roosevelt", se agregó en el comunicado, en consonancia con lo informado por Referí esta mañana.

También se establecerá acompañamiento policial para las delegaciones y el equipo arbitral, desde su alojamiento hasta el estadio y de regreso.

conmebol2

Horario en que se abren las puertas del Campeón del Siglo

Para la hinchada de Racing, las puertas del Campeón del Siglo se abrirán a la hora 15.30.

Para el público de Peñarol a las 18.30.

El Ministerio del Interior exhorta a los parciales a cumplir con los horarios de concentración, traslado e ingreso para evitar demoras.

Al finalizar el encuentro, la parcialidad local saldrá primero, permaneciendo los hinchas visitantes dentro del estadio hasta que las autoridades determinen que es seguro su evacuación del Campeón del Siglo.

conmebol

¿Qué se puede llevar al Campeón del Siglo?

Está permitido el ingreso con radios portátiles de pilas chicas, bombos y tambores con lonja transparente (hasta una hora antes del inicio del partido), banderas de hasta dos por un metros con caño plástico flexible, termo y mate, carteras, mochilas y bolsos pequeños.

¿Qué está prohibido llevar al Campeón del Siglo?

Banderas de gran porte (salvo las autorizadas por las autoridades policiales), fuegos artificiales, bengalas, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, elementos ofensivos o que puedan usarse como armas, material racista o de contenido ideológico y animales (excepto los de asistencia).

Conmebol3

"Este despliegue busca garantizar la seguridad y el normal desarrollo del espectáculo deportivo, tanto dentro como fuera del estadio", concluyó el Ministerio del Interior que dispondrá a 1.100 efectivos para garantizar la seguridad del espectáculo.