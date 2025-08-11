El inicio de una leyenda: se cumplen 20 años del primer gol de Luis Suárez con Nacional; mirá el video

Luis Suárez se ha transformado en una leyenda del fútbol mundial a través de una carrera que aún continúa y que ha sido y sigue siendo memorable. El Pistolero es un goleador nato, un fenómeno de la red contraria, quien se ha transformado, además, en el máximo artillero con la selección uruguaya con 69 goles. Este lunes se cumplen 20 años de su primer gol desde que fue ascendido a la Primera división de Nacional.

Es que anteriormente a que fuera ascendido al primer equipo, ya había convertido un tanto en un amistoso contra Vitória Guimaraes de Portugal.

El 11 de agosto de 2005, hace exactamente 20 años, Nacional jugó un amistoso en España.

Enfrentó a Sevilla por el Trofeo Ciudad de Ronda, y en el rival jugaban, entre otros, el lateral derecho brasileño Dani Alves, el notable zaguero Sergio Ramos -quien luego sería ídolo de Real Madrid- y el delantero Luis Fabiano.

Ganaban los españoles 2-1 (el tanto tricolor lo había convertido Gabriel Álvez), y llegó el empate de Luis Suárez en la hora.

No obstante, un minuto después y cuando se terminaba el encuentro, llegó Aranda y convirtió el 3-2 definitivo.

En ese partido, Luis Suárez fue titular y Nacional era dirigido por Martín Lasarte.