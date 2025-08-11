Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El inicio de una leyenda: se cumplen 20 años del primer gol de Luis Suárez con Nacional; mirá el video

Un día muy especial para los hinchas tricolores ya que se cumplen 20 años del inicio de una leyenda: el 11 de agosto de 2005, Luis Suárez convirtió el primer gol con Nacional; mirá el video

11 de agosto 2025 - 16:22hs

Luis Suárez se ha transformado en una leyenda del fútbol mundial a través de una carrera que aún continúa y que ha sido y sigue siendo memorable. El Pistolero es un goleador nato, un fenómeno de la red contraria, quien se ha transformado, además, en el máximo artillero con la selección uruguaya con 69 goles. Este lunes se cumplen 20 años de su primer gol desde que fue ascendido a la Primera división de Nacional.

Es que anteriormente a que fuera ascendido al primer equipo, ya había convertido un tanto en un amistoso contra Vitória Guimaraes de Portugal.

El primer gol de Luis Suárez

El 11 de agosto de 2005, hace exactamente 20 años, Nacional jugó un amistoso en España.

Enfrentó a Sevilla por el Trofeo Ciudad de Ronda, y en el rival jugaban, entre otros, el lateral derecho brasileño Dani Alves, el notable zaguero Sergio Ramos -quien luego sería ídolo de Real Madrid- y el delantero Luis Fabiano.

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

La definición de Peñarol respecto al futuro del plantel tras la lesión de Alejo Cruz que lo alejará más de un mes de las canchas

Ganaban los españoles 2-1 (el tanto tricolor lo había convertido Gabriel Álvez), y llegó el empate de Luis Suárez en la hora.

No obstante, un minuto después y cuando se terminaba el encuentro, llegó Aranda y convirtió el 3-2 definitivo.

En ese partido, Luis Suárez fue titular y Nacional era dirigido por Martín Lasarte.

Temas:

Luis Suárez Nacional Martín Lasarte Sergio Ramos real madrid Sevilla

Seguí leyendo

Las más leídas

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

Lionel Messi y Luis Suárez
URUGUAYOS

El ex Peñarol y ex Nacional que jugará en Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi y que es baja en uno de los equipos revelación de la Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre en la previa del partido Peñarol vs Flamengo
PEÑAROL

El recibimiento que tendrá Peñarol vs Racing: mirá la decisión que tomaron con los fuegos artificiales, tras las sanciones de Conmebol, y cuánto recaudarán por la venta de entradas

Darwin Núñez en Al Hilal
URUGUAYOS

Darwin Núñez ya saluda en árabe y tiene nuevo compañero de mates en Al Hilal; mirá el divertido video

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos