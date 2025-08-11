Luis Suárez se ha transformado en una leyenda del fútbol mundial a través de una carrera que aún continúa y que ha sido y sigue siendo memorable. El Pistolero es un goleador nato, un fenómeno de la red contraria, quien se ha transformado, además, en el máximo artillero con la selección uruguaya con 69 goles. Este lunes se cumplen 20 años de su primer gol desde que fue ascendido a la Primera división de Nacional.
El inicio de una leyenda: se cumplen 20 años del primer gol de Luis Suárez con Nacional; mirá el video
