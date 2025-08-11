Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La definición de Peñarol respecto al futuro del plantel tras la lesión de Alejo Cruz que lo alejará más de un mes de las canchas

El equipo de Diego Aguirre piensa en lo que viene y Peñarol tomó una decisión importante con relación al futuro del plantel tras la lesión del extremo Alejo Cruz que lo alejará más de un mes de las canchas

11 de agosto 2025 - 12:25hs
Ignacio Ruglio

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol volvió a entrenar este lunes, tal como lo hizo el domingo tras haber derrotado por goleada el sábado a Nacional 3-0 por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo, y lo hizo pensando en Racing de Avellaneda, al cual enfrentará este martes a la hora 21.30 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En este escenario, el club tomó una decisión respecto al futuro del plantel tras la lesión de Alejo Cruz, y por ahora, no contratará a nadie.

Diego Aguirre, el técnico aurinegro, habló este domingo con Referí, luego de ganar el clásico ante Nacional por goleada, y ponderó la importancia que tiene el rival de la Copa Libertadores.

Por ahora, no habrá sustituto por Alejo Cruz

Según informaron desde Peñarol este domingo a Referí, el viernes Alejo Cruz se desgarró en la práctica en Los Aromos y no solo quedó fuera del equipo en el clásico, sino que no podrá estar ni en la ida ni en la vuelta contra Racing por el máximo torneo continental de clubes, debido a su lesión.

"Tiene para al menos un mes de recuperación, aunque puede ser un poco más", explicó la misma fuente.

En ese contexto, surgió una charla entre Diego Aguirre y el presidente Ignacio Ruglio para ver si el club contrataba a un extremo más o no.

alejo-cruz
Alejo Cruz en Los Aromos con Peñarol

Alejo Cruz en Los Aromos con Peñarol

Según informó otra fuente del club a Referí, Peñarol no hará por ahora ninguna contratación.

La intención es ver si el equipo de Aguirre supera en la llave a Racing de Avellaneda en la Copa Libertadores y en ese caso sí ir por un futbolista para suplantar a Alejo Cruz.

