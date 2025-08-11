Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Martes:
Mín 
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / TRAGEDIA

Mario Bergara habló de la muerte del niño que cayó del Gusano Manzana y de los protocolos de seguridad del juego

"De acuerdo a las pericias que se han hecho con respecto al juego, estábamos a punto de reactivar", sostuvo el intendente de Montevideo

11 de agosto 2025 - 13:38hs
195 aniversario de la Jura de la Constitución/ Mario Bergara
Foto: Leonardo Carreño

Sin embargo, el jerarca reconoció que "siempre es posible seguir analizando y perfeccionando protocolos, sobre todo en lo que refiere a la seguridad de la gente".

Además, el jefe comunal capitalino recordó que "los procedimientos y la investigación del asunto está en la órbita de Fiscalía", pero la IM "suspendió transitoriamente el juego para verificar que los mecanismos de seguridad estén funcionando correctamente".

Más noticias
Foto de archivo de Ciudad Vieja
CIUDAD

"Ciudad Vieja ha perdido protagonismo": ediles blancos piden información a la intendencia para revitalizar el barrio histórico

bergara y directora de recursos financieros de la im fueron citados ante la junta por solicitud de linea de credito al brou
COMPARECENCIA

Bergara y directora de Recursos Financieros de la IM fueron citados ante la Junta por solicitud de línea de crédito al BROU

"A partir de las pericias que se hicieron hubo una suspensión transitoria del juego, pero la investigación de fondo está en la órbita de la Justicia, por lo tanto no tenemos mayor cosa que opinar", explicó Bergara.

Pese a que "de acuerdo a las pericias que se han hecho con respecto al juego, estábamos a punto de reactivar y habilitar nuevamente", Bergara argumentó que "a raíz de esta noticia obviamente vamos a hacer un compás de espera en eso y ver cómo se suceden los acontecimientos".

"Tenemos que ser cautos y esperar al avance de la investigación. Esperemos a ver si de la investigación de Fiscalía surge la necesidad de avanzar (en protocolos de seguridad)", subrayó.

En esa misma línea, fuentes de Fiscalía General de la Nación confirmaron que se dio cuenta a la fiscal de Ciudad de la Costa de Tercer Turno, Cristina Falcomer, quien solicitó la realización de una autopsia para determinar la causa de muerte.

Temas:

Mario Bergara protocolos de seguridad

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcha de maestros. (Archivo)

Maestros paran en escuelas públicas este lunes en Montevideo tras agresión a una directora: tampoco habrá clases el martes por paro del PIT-CNT

La vicepresidenta Carolina Cosse en el Senado. Archivo
LA AMPLIA

Referentes de Carolina Cosse se alejan de la vicepresidenta y su sector discute su futuro

Murió el niño de dos años que sufrió accidente en el Gusano Manzana del Parque Rodó: esperan informe forense para determinar causa
TRAGEDIA

Murió el niño de dos años que sufrió accidente en el Gusano Manzana del Parque Rodó: esperan informe forense para determinar causa

Pablo Fabregat
ENTREVISTA

Pablo Fabregat: "Soy figura en Canal 12 y un portero de un banco gana más que yo"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos