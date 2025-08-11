Mario Bergara habló de la muerte del niño que cayó del Gusano Manzana y de los protocolos de seguridad del juego

Este lunes el intendente de Montevideo, Mario Bergara , habló en rueda de prensa luego de que se confirmara el fallecimiento del niño de dos años que se cayó del Gusano Manzana y dijo que, en principio, el accidente responde a "circunstancias ajenas" a los protocolos de seguridad .

Sin embargo, el jerarca reconoció que " siempre es posible seguir analizando y perfeccionando protocolos , sobre todo en lo que refiere a la seguridad de la gente".

Además, el jefe comunal capitalino recordó que " los procedimientos y la investigación del asunto está en la órbita de Fiscalía ", pero la IM "suspendió transitoriamente el juego para verificar que los mecanismos de seguridad estén funcionando correctamente".

"A partir de las pericias que se hicieron hubo una suspensión transitoria del juego, pero la investigación de fondo está en la órbita de la Justicia , por lo tanto no tenemos mayor cosa que opinar", explicó Bergara.

Pese a que "de acuerdo a las pericias que se han hecho con respecto al juego, estábamos a punto de reactivar y habilitar nuevamente", Bergara argumentó que "a raíz de esta noticia obviamente vamos a hacer un compás de espera en eso y ver cómo se suceden los acontecimientos".

"Tenemos que ser cautos y esperar al avance de la investigación. Esperemos a ver si de la investigación de Fiscalía surge la necesidad de avanzar (en protocolos de seguridad)", subrayó.

En esa misma línea, fuentes de Fiscalía General de la Nación confirmaron que se dio cuenta a la fiscal de Ciudad de la Costa de Tercer Turno, Cristina Falcomer, quien solicitó la realización de una autopsia para determinar la causa de muerte.