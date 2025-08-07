Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
muy nuboso
Sábado:
Mín 
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / COMPARECENCIA

Bergara y directora de Recursos Financieros de la IM fueron citados ante la Junta por solicitud de préstamo millonario al BROU

La moción fue presentada ante la Mesa con las firmas de los 14 ediles de la oposición y luego fue aprobada por unanimidad del Cuerpo (31 votos)

7 de agosto 2025 - 20:54hs
20250804 Mario Bergara presenta plan de limpieza en la Junta Departamental.
Foto: Inés Guimaraens

La Junta Departamental de Montevideo aprobó una moción para citar al intendente Mario Bergara por la solicitud de un "préstamo de USD 60 millones" al Banco República. También fue citada la directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IM), Laura Tabárez.

En la moción, divulgada por el edil blanco Diego Rodríguez, se señala que el préstamo "involucra la doceava parte" del presupuesto anual.

"Entendemos que se trata de un tema de significativa importancia para las finanzas departamentales, por lo cual resulta imprescindible contar con información clara y detallada sobre los términos del préstamo en cuestión", agrega el texto.

Más noticias
Mario Bergara sobre estacionamiento tarifado
ESTACIONAMIENTO TARIFADO

"Si ayuda, se puede pensar": Mario Bergara "no descarta" estacionamiento tarifado en Pocitos y Punta Carretas

intendencia instalara 250 papeleras en montevideo desde agosto y repartira nuevos contenedores desde setiembre: mira en que zonas
CIUDAD

Intendencia instalará 250 papeleras en Montevideo desde agosto y repartirá nuevos contenedores desde setiembre: mirá en qué zonas

"La IM está fundida y no es de buen administrador asumir deuda con un déficit heredado (Cosse) de US$ 90 millones", afirmó el edil blanco en sus redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diego__RS/status/1953559101314937017&partner=&hide_thread=false

El artículo 29 literal c del Reglamento Interno de la JDM establece que el Cuerpo “podrá constituirse en Comisión General, a fin de oír los informes que sobre el funcionamiento de los respectivos servicios deba dar el Intendente/a, Alcalde/sa, quien los acompañe o quien lo/la represente en el caso del Intendente/a, para lo cual se requerirá el quórum de un tercio de la totalidad de los integrantes del Cuerpo".

Temas:

Mario Bergara Banco República Junta Departamental de Montevideo BROU

Seguí leyendo

Las más leídas

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

Luto en el deporte: murió la piloto Matilde Itzcovich, de 16 años, promesa del karting uruguayo y con proyección internacional

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a sus 16 años? Promesa del motor internacional, defendió a Peñarol, y fue la única uruguaya en la academia de la FIA

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

Uno de los conductores más veteranos de Subrayado anunció que deja Canal 10

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga
FERIADO

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos