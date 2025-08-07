Bergara y directora de Recursos Financieros de la IM fueron citados ante la Junta por solicitud de préstamo millonario al BROU

Foto: Inés Guimaraens

La Junta Departamental de Montevideo aprobó una moción para citar al intendente Mario Bergara por la solicitud de un "préstamo de USD 60 millones" al Banco República. También fue citada la directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IM), Laura Tabárez.

En la moción, divulgada por el edil blanco Diego Rodríguez, se señala que el préstamo "involucra la doceava parte" del presupuesto anual.

"Entendemos que se trata de un tema de significativa importancia para las finanzas departamentales, por lo cual resulta imprescindible contar con información clara y detallada sobre los términos del préstamo en cuestión", agrega el texto.

"La IM está fundida y no es de buen administrador asumir deuda con un déficit heredado (Cosse) de US$ 90 millones", afirmó el edil blanco en sus redes.

El artículo 29 literal c del Reglamento Interno de la JDM establece que el Cuerpo "podrá constituirse en Comisión General, a fin de oír los informes que sobre el funcionamiento de los respectivos servicios deba dar el Intendente/a, Alcalde/sa, quien los acompañe o quien lo/la represente en el caso del Intendente/a, para lo cual se requerirá el quórum de un tercio de la totalidad de los integrantes del Cuerpo".