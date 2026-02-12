IM reducirá la cantidad de horas extra, que serán 150 mil menos en 2026: en qué áreas se destinarán más

La Intendencia de Montevideo (IM) reducirá la cantidad de horas extra para los funcionarios en 2026, un tema que ha sido objeto de debate y críticas de la oposición, que considera excesivo el uso de esta herramienta. Este año la IM proyecta pagar 674.350 horas extra , según una resolución firmada este martes por el intendente Mario Bergara.

“Proyectamos alrededor de 150.000, 200.000 horas menos para el 2026 , tomando como línea de base las ejecutadas a septiembre del 2025”, dijo la secretaria general de la comuna, Viviana Repetto, ante la Junta Departamental este lunes, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador. Los datos del 2025 se conocerán con certeza en la Rendición de Cuentas.

Desde la IM confirmaron a El Observador que en realidad serán 150.000 las horas extra que se reducirán. Esto aplica para el año 2026 y aún no está definido qué ocurrirá en el resto del quinquenio . Tampoco se conoce el monto, en dinero, que se destinará para pagar este mecanismo.

El departamento que más demandará tareas extra, como es habitual, es Desarrollo Ambiental , que incluye el área de limpieza: serán 153.242 horas. En segundo lugar está Cultura , al que se le otorgarán 99.496. Luego aparecen los departamentos de Gestión Humana, Movilidad y la Secretaría general.

Por otra parte, no se reducirá la cantidad de “sextos días” pagados por la comuna. Esta herramienta implica una compensación salarial a los funcionarios a los que se les solicita trabajar un día extra en la semana.

Si bien aún no se conocen las cifras del 2025, sí se puede establecer que hay una rebaja en comparación a los años anteriores en la cantidad de horas extra. El pico de los últimos años se dio en el año 2023, cuando la IM abonó $407.407.451 por la ejecución de 882.061 horas extra, según datos oficiales a los que accedió El Observador.

Bien visto en la Junta Departamental

Tanto el oficialismo como la oposición consideran que la IM debe lograr reducir la cantidad de horas extra y que pasen a ser la excepción y no la regla en la gestión.

“La forma de trabajo basada en horas extra es un problema estructural”, reconoció el coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio, Gonzalo Zuvela. Sin embargo, como es “un hecho de la realidad”, la IM debe “ver cómo se acomoda”.

“Es una buena noticia que se pueda resolver una disminución de las horas extra en 2026. Quiere decir que el tema se está tomando con la seriedad que se necesita”, destacó.

Consultado sobre cómo afectaría el vínculo con los trabajadores nucleados en Adeom, Zuvela reconoció que la negociación del convenio colectivo “viene complicada”, pero que las horas extra “nunca han sido reclamadas por los propios trabajadores, sino que el reclamo fundamental pasa por el salario base”.

Para el coordinador de la bancada mayoritaria del Partido Nacional, Rafael Seijas, la medida es positiva, pero consideró que sigue habiendo “abuso y exceso” de esta herramienta.

El edil recordó que hasta marzo rige la reducción del 40% de las horas extra, que comenzó en octubre de 2025 en el marco del plan de “ordenamiento económico” dispuesto por Bergara.

“En diciembre, en la Junta, nos dijeron que la medida venía siendo un éxito y que, en vez de bajar 40%, habían podido bajar 41% y sin afectar en absoluto ningún servicio”, recordó.

“Nos alegra que se plantee una reducción de horas extra -que según nuestros números no son 150.000, sino 100.000-. Suma, pero entendemos que se podía ahorrar más. Con la reducción de 40% dijeron que planeaban ahorrar US$ 4 millones en seis meses, ¡cuánto podrían ahorrar si lo mantenían cinco años!”, sentenció.