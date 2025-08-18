Dólar
Martín Lema criticó "descontrol" en concesión de horas extras en IM y llamó a Bergara a "actuar inmediatamente"

Entre enero del 2020 y diciembre de 2024, se concedieron un promedio de 719.000 horas extra por año en la comuna, lo que significa acumulados de hasta 3.595.727 horas

18 de agosto 2025 - 13:05hs
Martín Lema﻿

Martín Lema﻿

Foto: Leonardo Carreño

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, volvió a mostrarse crítico con la Intendencia de Montevideo (IM) y apuntó contra el "descontrol" que se generó durante la administración de Carolina Cosse en cuanto a la concesión de las horas extras.

"El descontrol de la gestión, lo señalamos en campaña electoral y lo reafirmamos a la luz de la información, estamos hablando que entre 2020 y 2024 fueron 3 millones y medio de horas extras, en donde en una gran cantidad de las horas extras asignadas y pagadas, efectivamente, se autorizaron fuera de la normativa", apuntó Lema en rueda de prensa.

Esta crítica del legislador blanco se enmarca en un pedido de acceso a la información pública que elevó el 30 de julio al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para conocer información sobre la cantidad de horas extras autorizadas por la intendencia o los horarios en las que se realizaron.

Desde el TCR, y según informó El País, se definió tras un pedido formal realizado por parte de la Junta Departamental de Montevideo, llevar adelante una auditoría a la IM enfocada en las horas extras.

Según el consignado medio, entre enero del 2020 y diciembre de 2024, se concedieron un promedio de 719.000 horas extra por año en la comuna, lo que significa acumulados de hasta 3.595.727 horas.

Sobre esto, Lema añadió que durante el 2023, hasta 1.435 funcionarios hicieron horas extras "por encima del límite autorizado" por el digesto municipal.

Para el blanco, esto refleja la "magnitud" del problema existente en cuanto a las horas. "Estamos hablando de plata que va para horas extras, que no sabemos si efectivamente se hicieron", criticó.

"Esto hay que aclararlo y el intendente Bergara tiene que actuar inmediatamente porque no alcanza con decir que la situación financiera es delicada. Hay que tomar medidas. Y las medidas implican poner la casa en orden", apuntó.

También, señaló que además de esta situación "irregular", existen otras donde se demuestra un claro "descontrol" y "desprolijidad".

En cuanto a la auditoría del TCR, dijo que se mantendrán "pendientes" desde su sector para ver "cómo transcurre esa instancia" que promete ser "muy esclarecedora".

