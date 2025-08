Martín Lema presentó un proyecto de ley para replicar el régimen de donación de órganos en menores de edad

Actualmente, el sistema establece que los menores no son considerados donantes de órganos, a menos que se exprese lo contrario por parte de los padres. Lema argumentó que este enfoque genera complicaciones, ya que, tras el fallecimiento de un niño, no es el momento adecuado para que los padres tomen decisiones tan delicadas. "Una vez que se produce un fallecimiento, claramente no es el momento que un padre o una madre exprese la donación de los órganos de su hijo", afirmó el senador.