Lema aseguró que informe del BID sobre Casupá es usado por el gobierno para manejar un escenario con "conclusiones caprichosas"

"Asombra la falta de responsabilidad y de profesionalismo por parte del gobierno" , dijo al ser consultado por los dichos del secretario de la Presidencia, Alejando Sánchez, recogidos por El País, sobre que no quería que la obra de Casupá fuera un "nuevo Antel Arena" en cuanto a los costos.

"Acá se canceló un proyecto que estaba totalmente encaminado para pasar a una aventura en donde hay una cantidad de interrogantes y no aparecen las respuestas ", criticó.

Tras esto, apuntó que existe una "pérdida" de confianza en el ministro de Ambiente. "¿Cómo se explica que después de haber declarado el ministro, el presidente de OSE, ahora advierten que no quieren otro Antel Arena? Realmente deberían ponerse de acuerdo mucho antes que hacer determinados anuncios ", sostuvo.

Para el senador, al secretario de la Presidencia lo hacen decir "cualquier cosa" y provocan que caiga en "contradicciones".

"Se ve que confió en el Ministerio de Ambiente y ahora perdió la confianza, porque, ¿cómo se puede pasar a hablar de un ahorro para después advertir que no pase de nuevo otro Antel Arena?", dijo.

"Evidentemente, acá hay contradicciones desde el Secretario de Presidencia, al ministro de Ambiente que cae en una contradicción tras otra, dentro de una aventura donde no están claros los costos, donde no está claro si se puede hacer por el impacto ambiental, que no está claro si se puede seguir de largo por las consecuencias jurídicas, y que todo este proceso es para ir a la misma fuente de suministro de agua potable que actualmente tenemos sin diversificar la respuesta", señaló.

Sobre el informe del BID, que asegura que la opción de la obra en Casupá es más robusta que la de Arazati, aclaró que "no es un informe del BID", sino que se trata de un documento financiado por el grupo.

Para Lema, decisiones de esta "magnitud" no pueden tomarse en base a un informe que aborde un escenario, sino que son que hay "muchos escenarios" que se deben tener en cuenta.

"Hay otros informes que hablan de la importancia de desconcentrar las fuentes de suministro a agua potable. Lo que planteaba el proyecto Arazatí era no solamente depender Santa Lucía, sino también poder recurrir a la extracción de agua del río La Plata para poder diversificar la respuesta en la materia", aseveró.

Luego, aseguró que el gobierno con el informe maneja un escenario para llegar a "conclusiones absolutamente caprichosas".

"Es un tema ideológico y a eso se le agrega esta forma improvisada de actuar que lo único que genera, es incertidumbre", afirmó.

"El Ministro del Ambiente permanentemente recurre a las medias verdades. Por eso la importancia que se va a dar ahora el 4 de agosto cuando venga a comisión. Estamos un poco cansados de un ministro que insiste con un capricho personal basado en medias verdades. Entonces lo que tenga para decir el ministro del Ambiente que lo diga acá (en la comisión), porque lo vemos permanentemente desfilando en los medios de prensa, recurriendo a medias verdades que son las peores mentiras", cerró.