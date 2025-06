Martín Lema presentó proyecto de ley para evitar que se cambie el orden de apellidos de niños que son reconocidos tarde por uno de sus padres

La intención de Lema es que ya no se altere el orden de los apellidos de un hijo cuando es reconocido antes de los 13 años por su padre o madre , como mandata la actual legislación.

"Esta situación es injusta y no preserva la identidad del menor . Puede pasar, por ejemplo, que un niño de 9 años tenga un apellido y a los 11 tenga otro. Lo que busca el proyecto es preservar la identidad del menor" , afirmó el senador en una entrevista con Telemundo.

"Antes de ser senador me llegaron este tipo de reclamos y es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos . Cuando empecé a tomar conocimiento de la cantidad de casos, fue que con el equipo promovimos este proyecto de ley", agregó.

El proyecto de Lema busca que, si el progenitor que no había reconocido al hijo busca reconocerlo antes de sus 13 años de edad, se deberá llegar a un acuerdo entre los padres para dirimir el orden de los apellidos. En caso de que no se alcance un acuerdo, el menor se quedará con el primer apellido que ya portaba.

En la exposición de motivos se indica que la alteración de un apellido causa un "trastorno importante" al niño, ya que "afecta su identidad frente a sus familiares, amigos, centros de estudio".

"En general los niños no quieren que sus apellidos se vean modificados y por lo que, si hoy la opción existe para adolescentes entre 13 a 18 años, no hay motivos para no ampliarla para niños menores de 13 años", indica la propuesta.

La redacción también busca que los mayores de 18 años que sean reconocidos de forma tardía puedan optar por mantener el orden de sus apellidos. En estos casos, las personas deben dar su consentimiento para ser reconocidos, pero "a veces desconocen que este acto implica alterar sus apellidos".

"Y peor aún cuando tienen descendencia, donde al modificar sus apellidos deben modificarse los apellidos de sus hijos, con todo el trastorno que esto conlleva", añade el proyecto.