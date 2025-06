"El verdadero agujero negro": menores extranjeros llegan a Uruguay a cometer delitos, están presos y nadie los visita

Estos casos son los que más alertan a las autoridades porque no tienen vínculos significativos en Uruguay y las dificultades de intercambio de información con su país de origen hace que sea complejo conocer sus trayectorias: ingresan de forma irregular, la documentación que se consigue a través del consulado es insuficiente y suele desconocerse cuáles son sus historias o antecedentes vinculados con lo delictivo. No tienen arraigo, no hay nadie que reclame por ellos. Es como si no pertenecieran a ningún lado.