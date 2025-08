Brayan Cortés y Alejo Cruz presentados como nuevos jugadores de Peñarol: ya palpitan el clásico y la Copa Libertadores

Ruglio tomó la palabra y agradeció en primer lugar a Cortés por "elegir" Peñarol. "Gracias por pelear por estar acá, para nosotros era importante tenerte en casa y sabemos todo el esfuerzo que hiciste para estar acá, en una camiseta con cinco copas Libertadores. Sabés lo que es defender el arco de tu selección y defender el arco de un equipo grande porque en Colo Colo lo has hecho y ojalá te enamores de este club como le ha pasado a algún chileno", dijo en referencia al mítico defensor Elías Ricardo Figueroa.

En referencia a Alejo Cruz, Ruglio le dijo: "Ojalá te veamos triunfar porque siempre somos hinchas de los surgidos en casa".

"Zurdito, rompela y hacé muchos goles que sé que de corazón lo sentís desde chico", aportó Zaidensztat.

"A ganarse el puesto y éxito en esta etapa, sabés lo que es jugar en un grande como Colo Colo y acá venís al más grande de Uruguay, al único que está en Copa Libertadores y con el propósito y la meta de ganarla", le dijo por su parte a Cortés.

Alejo Cruz: "Llego bien, venía con ritmo"

"Sin lugar a dudas que cuando uno llega con 13 años siempre sueña de llegar a Primera y lograr cosas. No fue mi caso, pero me tocó salir y lo hice de gran manera. Ahora tuve otras propuestas pero decidí volver porque me quedó esa espina", declaró Cruz.

"Al Alejo Cruz que soy hoy no lo conocieron acá porque no tuve mucho para mostrar entonces; ahora vengo a aportar, a entregarme al 100 y lo voy a dejar todo, como lo hace todo el grupo que está comprometido y todos tiran para el mismo lado", afirmó.

"Cuando un entrenador te quiere suma mucho más para la última decisión. Diego me pidió que me entregara, que dé todo al 100 y que las cosas técnicas, el uno contra uno, sabe que lo tengo, lo que él pide es lo otro", agregó.

"Sabía que en algún momento se iba a dar la posibilidad de volver, no sabía que iba a ser tan rápido, estoy muy contento de volver", manifestó el extremo.

"Llego bien, venía con ritmo, no paré casi nada y como dijo Diego, son días que van a marcar el año esta semana, el del fin de semana y la fase de la semana que viene, va a marcar el año para todos", expresó.

"Se va a sentir que falta la hinchada que es la que siempre empuja al equipo. Clásicos son clásicos y hay que ganarlos, ya se han jugado a puertas cerradas", concluyó Cruz.

Brayan Cortés: "Sé lo que significa Peñarol"

"Estoy muy feliz, muy agradecido con Diego (Aguirre) y con todos los dirigentes que hicieron su parte, hay un gran ambiente. Se viene una semana muy especial y trato de ponerme a punto lo más rápido posible, sé lo que significa Peñarol, es el club más grande del país así que hay que estar a la altura y para eso hay que prepararse", comenzó diciendo Cortés.

"Vengo jugando, el último partido no estuve de titular pero vengo con ritmo, no tengo ninguna lesión, estoy a disposición del cuerpo técnico. Todos estamos para competir, hay un grupo muy sano y competitivo y está muy grato el ambiente".

Alan Saldivia: "Saliendo del Complejo me pegó una videollamada, él está muy identificado con el club, me venía diciendo hace mucho tiempo lo lindo y grande que es. Estoy muy agradecido y contento con mi primera experiencia fuera del país, lo busqué y vamos a intentar afrontarlo de la mejor manera".

"Fue mi primer día en cancha, me recibieron de muy buena forma, hay lindo ambiente, se vienen dos partidos muy importantes, estamos muy contentos para lo que se viene que es muy importante para la hinchada".

Fue importante el técnico Diego, la dirigencia, de mi parte puse mucho, estoy orgulloso y feliz, fue una gran motivación. Todos sabemos lo que significa esta gran institución, vengo de un equipo muy grande en Chile, ya di vuelta el chip, sé lo que significa Peñarol y estoy con la mente llena para lo que viene".

"Trato de ser un arquero muy seguro, no complicarme tanto, sé cuáles son mis cualidades, de a poquito me van a ir conociendo", afirmó.

Consultado por la figura de Elías Ricardo Figueroa, defensor que marcó una era jugando en Peñarol, Cortés dijo: "Sabemos lo que significa acá, en Chile y el mundo; me sorprendieron mucho con un video suyo. Agradecerle por tenerme de hincha con gente que jugó acá".

Fue ahí que nuevamente Ruglio tomó la palabra para decir que Figueroa fue invitado para el partido con Racing, el martes 12 de agosto a la hora 21.00 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Llega el 10, pidió venir con su hijo y su nieto para ver a un arquero chileno en Peñarol y ver el estadio lleno con más de 40 mil personas. Nos criamos escuchando la leyenda de don Elías Figueroa y de todo lo que marcó al club. Agradecer también a Alan Salvidia porque fue a uno de los primeros que contactamos para preguntarle por él, nos dijo que ojalá no se fuera de Colo Colo, pero si le tocaba irse igual iba a estar feliz porque es el cuadro de sus amores y ojalá algún día le toque vestir esta camiseta".