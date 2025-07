Las idas y vueltas de Ignacio Ruglio para contratar un extremo izquierdo hasta lograr solo el retorno de Alejo Cruz, el plan de alternativa

El extremo zurdo no logró dar lo esperado y tras ser relegado por la consideración de Mauricio Larriera se tuvo que ir cedido a préstamo . Primero a Albion (ya en el segundo semestre de 2022) y luego a Danubio (todo el 2023). De ahí se fue a Atlético Goianiense de Brasil donde rescindió contrato semanas atrás por haberes impagos.

Peñarol cerró su contratación el martes . El miércoles no pudo viajar por problemas con el vuelo y esta mañana llegó al aeropuerto.

De ahí se fue derecho a entrenar a la cancha número 2 de Los Aromos, mientras en la cancha número 1 se trabaja en la nivelación para entregársela a Aguirre y al profe Fernando Piñatares en un par de semanas.

20250730 Alejo Cruz en su retorno a Peñarol. Foto: @OficialCAP Alejo Cruz Foto: @OficialCAP

“Llega un Alejo Cruz más maduro. Cuando llegás al club con 13 años, querés llegar al primero equipo y jugar, pero no fue mi caso. Se me dio de salir y me fue bien afuera. Con tantos partidos encima, uno va agarrando madurez en el exterior, donde el fútbol es diferente”, declaró.

Cruz expresó que tuvo ofertas de Brasil, Grecia y Portugal, pero finalmente optó por volver a Peñarol.

El año pasado jugó 48 partidos en Atlético Goianiense con tres goles y tres asistencias. Este año disputó 24 encuentros con tres goles y una asistencia.

Diego Aguirre monitoreó su evolución y fue quien le dio luz verde a Ruglio para cerrar su contratación.

Cruz era un plan alternativo, al igual que Esteban Da Silva, extremo de Racing con pasado en Cerrito y excompañero de Maximiliano Silvera.

La salida de Jaime Báez: dos meses sin encontrarle reemplazo

20250120 Jaime Báez de Peñarol ante la marca de Sebastián Coates de Nacional Jaime Báez FOTO: I. Guimaraens

Peñarol sabía desde el 31 de julio de 2024 que debía reforzar el extremo izquierdo a mitad de este año porque el contrato se firmó por un año hasta mediados de este 2025.

El nivel que mostró Báez en el primer semestre de este año distó mucho de lo muy bueno que mostró en el segundo semestre de 2024.

Sin embargo, para Aguirre era el jugador titular.

Detrás suyo se alternaron David Terans (fuera de su puesto natural que es media punta), Diego García y el juvenil Leandro Umpiérrez. En el clásico del Torneo Apertura llegó a jugar en ese puesto Lucas Hernández, una opción que utilizó en algunos partidos de 2024. También hizo debutar al juvenil Stiven Muhlethaler.

Por su situación familiar (extrañaba a su parejo y a su pequeño hijo que estaban en Italia), Báez pidió para rescindir antes su contrato. Aguirre le pidió que se quedara hasta conseguir la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores.

El 24 de mayo, Referí informó su retorno a Italia. Desde entonces, Peñarol buscó un reemplazo a la altura de su nivel 2024. Jamás lo encontró en dos meses y cinco días.

La caída del pase de Edwuin Cetré, ¿y las alternativas?

Cetré Edwuin Cetré

Ruglio y Aguirre acordaron ir por Edwuin Cetré, colombiano de Estudiantes de La Plata.

Una oferta de Emiratos Árabes Unidos truncó el interés inicial. Caída esa posibilidad, Peñarol presentó una oferta por una cesión con cargo que Estudiantes aceptó. El jugador nunca respondió al interés aurinegro.

"Hablé con él y no tengo claridad de qué pasa. Cuando vimos que se demoraba emprendimos con Diego otros caminos porque se fue enfriando con el tiempo por la situación de Estudiantes. Nunca sabés dónde está la verdad en lo que leés, ni cuando hablás con alguien del entorno. Pareciera que se hubiese enfriado un poco, se estiró demasiado. Desde hace unos días estamos viendo alternativas", dijo Ruglio el 21 de julio.

Esa misma noche, Cetré metió un golazo de chilena en Estudiantes y dio una gran asistencia. Eso terminó de confirmar que su posibilidad estaba definitivamente caída.

Ruglio siguió declarando que Peñarol buscaba un refuerzo de calidad y un jugador de renombre internacional para terminar de cerrar el plantel, luego de las contrataciones de Emanuel Gularte, Jesús Trindade y Matías Arezo.

Esa calidad de refuerzo jamás llegó para el extremo izquierdo y al final se terminó optando por Cruz.

La realidad económica de Peñarol impidió la llegada de un jugador de peso para esa zona del campo de juego.

Tras incrementar sensiblemente el presupuesto con la compra de la ficha de Leonardo Fernández, Peñarol vuelve a elevar sus gastos mensuales a mediados de año porque se tiene que hacer cargo del 100% del salario de Arezo y porque le pagó a Gremio, al contado, un cargo por el préstamo de US$ 354.000.

Además, no pudo rescindir el contrato de Gastón Silva que percibe US$ 25 mil mensuales y que por ahora solo jugó 25 minutos, en otra pésima apuesta dirigencial para el armado del plantel.

A dos días de comenzar el Torneo Apertura y a 13 de jugar la ida de los octavos de final de Copa Libertadores contra Racing, Peñarol no tiene el arquero que quiere Aguirre y para el extremo se quedó con un plan B.

De aquellos "cinco tiros" que pidió el DT para la Copa Libertadores, por ahora solo hay tres más la apuesta a que Alejo Cruz pueda demostrar el crecimiento que tuvo en Brasil.

Mientras, Nacional, que solo jugará Clausura y Copa AUF Uruguay, se armó hasta los dientes (Hayen Palacios, Matías De los Santos, Juan Pablo Patiño, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro, Juan Cruz De los Santos, Christian Ebere y Maximiliano Gómez) y cerró su plantel el lunes, a seis días del debut contra Montevideo City Torque.

Lo único que le queda ahora a Ruglio es tratar de cerrar al golero, para que llegue al clásico ante Nacional en la segunda fecha y seguir trabajando por ese sueño llamado Luciano Rodríguez.