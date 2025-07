Luciano Rodríguez, el gran anhelo de Peñarol para cerrar su plantel y la doble alternativa que maneja Diego Aguirre en el ataque

Ya el propio Ruglio se había referido con nombre propio a la posibilidad: "Con Luciano hablo casi todos los días, es un jugador con el que hablo bastante seguido. Es prácticamente imposible que venga por un tiempo a Peñarol. El grupo que lo compró solo quería una venta y es lógico con lo que invirtieron. Ha hecho algunas cosas, de guiños a Peñarol y yo tiro todos los tiros de jugadores que acá pueden hacer una diferencia; pero la veo prácticamente imposible. Tiene muchos sondeos de muchos mercados, hace 15 días consultó el Ajax", manifestó el lunes.

La idea es no generar un cortocircuito entre el jugador y el club ya que el delantero atraviesa una racha de 23 partidos sin anotar.

El martes entró en la revancha de Bahía contra América de Cali, tras el empate 0-0 de la ida, pero perdieron 2-0.

La carta que se juega Ruglio para traer al campeón mundial sub 20 en 2023 es que un pasaje por Peñarol puede llevar a revalorizar su ficha y a evitar una depreciación.

Rodríguez llegó a Bahía tras hacer formativas en Bella Vista, llegar a la sub 19 de Progreso, debutar en Primera, descender, no lograr el ascenso y pasar a Liverpool en diciembre de 2022 por US$ 500 mil por el 80% de la ficha.

En julio del año pasado, José Luis Palma, presidente de Liverpool, vendió a Rodríguez en una cifra cercana a los US$ 12 millones a Bahía por el 70% de la ficha.

Peñarol puede anotar a cinco jugadores para octavos de final de Copa Libertadores. Los tres seguros son Emanuel Gularte, Jesús Trindade y Matías Arezo. En caso de pasar a cuartos de final, puede inscribir dos nuevos elementos.

El plan alternativo: dos extremos izquierdos que tienen el visto bueno de Diego Aguirre

Peñarol sigue valorando alternativas para el extremo izquierdo luego de que se cayera la posibilidad del colombiano Edwuin Cetré.

Hay dos jugadores jóvenes que Diego Aguirre los ve con buenos ojos y avala que lleguen juntos para competir por el puesto y generar mayor competencia interna.

Los jugadores son Esteban Da Silva y Alejo Cruz.

Da Silva tiene 24 años, se formó en Cerrito, fue clave en el ascenso de 2021 con Roland Marcenaro como técnico y desde agosto del año pasado está en Racing.

Fue compañero de Maximiliano Silvera en ese equipo donde también jugaba Rodrigo Pérez, recientemente traspasado a Olimpia.

Cruz tiene 24 años, es zurdo, se formó en Peñarol donde no pudo tapar el vacío dejado por Facundo Torres y luego se fue a Albion y Danubio. Este año pasó a Atlético Goianiense donde rescindió contrato por haberes impagos.

En la noche del miércoles corrió como un rumor la posibilidad de un retorno de Jonathan Urretaviscaya, de gran presente en Juventud.

Desde Peñarol se descartó esa posibilidad, en diálogo con Referí.

Se espera al golero chileno Bryan Cortés para el fin de semana

Peñarol espera que el golero chileno Bryan Cortés destrabe su situación con Colo Colo y llegue sobre el fin de semana para hacerse cargo del arco de Peñarol.

El golero chileno de 30 años fue un pedido de Diego Aguirre, quien ya estuvo tras sus pasos a comienzos de año.

En las últimas horas se supo que Cortés percibe un sueldo de 600 mil pesos chilenos, algo más de US$ 63 mil por mes y que hay una diferencia de unos US$ 10 mil por el salario que le ofrece Peñarol.

El aurinegro acordó con Colo Colo un cargo de US$ 100 mil por la cesión y el presidente Ignacio Ruglio dijo ya tener cerrado, de palabra, un acuerdo salarial con el golero.

Ignacio Ruglio dijo que Gastón Silva se queda en Peñarol pese a haber jugado solo 25 minutos en el primer semestre

"Gastón Silva se queda 100%, son cosas que se tiran. El que tiene altísimas chances de salir es Léo Coelho, si no sale, brillante, porque tenemos un zaguero más para pelear por cosas grandes", dijo esta mañana Ruglio en La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

"Hablé con su mamá y no sé de dónde salió lo de Godoy Cruz. Es el único zurdo de la zaga, en el primer semestre no se le dio jugar, tuvo una lesión y luego vino el mejor momento de Juanchi Rodríguez, luego arrancó el mejor momento de Maxi Olivera y Nahuel Herrera. Diego insiste en que está pronto para el segundo semestre donde tendremos triple competencia con el Clausura, la Libertadores y la Copa AUF Uruguay", agregó.

Desde que Ruglio es presidente, Silva es la segunda peor contratación en materia de los minutos en que prestó servicios al club. En seis meses solo estuvo 25' en cancha, siendo solo superado por el ecuatoriano Billy Arce que en 2022 jugó 24 minutos entre julio y setiembre.

Ruglio insistió, además, en que Juan Rodríguez está muy cerca de emigrar al mercado europeo, algo que Peñarol ve con buenos ojos porque en caso de explotar y tener una venta superior, se generarán mayores ingresos de los que logrará con este primer paso que está por cerrar.