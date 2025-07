La fijación del clásico y los descargos de Peñarol contra la mesa ejecutiva: "Parece que ahora jugar un viernes es una complicación mundial"

Recordó que la mesa ejecutiva ya adelantó un clásico para un viernes. Eso ocurrió en 2024, en el clásico del Torneo Apertura, que se jugó el Viernes Santo (feriado).

"Si podemos revertir el fallo y que el partido se juegue con público, claramente sería el sábado a las 15 horas porque entendemos ahí que la gente puede concurrir al estadio y no solo mirarlo por televisión. Pero en esta situación, entendemos que es importante poder jugar el día anterior", explicó.

"Nosotros no teníamos problema con que el partido sea a las 19 o a las 20, de noche, el tema que esa situación nos desborda porque es tema del Ministerio del Interior. El Ministerio nos dijo 'no hay ningún problema en jugar de tarde y cualquier día, el único inconveniente es que no estamos aceptando jugar de noche' por lo que pasó el último clásico".

Siguiendo esa línea, Moratorio dijo: "Si no se puede jugar el viernes de noche como pretendemos todos menos el Ministerio del Interior, por lo menos jugar a las 15 y que no haya ningún tipo de inconveniente. La delegación mandó una nota a la mesa ejecutiva en la que autoriza a jugar el viernes de tarde sin problema. Mientras sea con luz, no hay ningún problema con el día. Ahora dependemos de cómo resuelva la mesa ejecutiva, entendemos que es momento de reflexión y que de una vez por todas entiendan que estamos hablando de 24 horas nada más, y que es la defensa al equipo que está jugando Copa Libertadores".

"Hemos hecho contacto con algunos integrantes que aceptaban esa postura, pero está en la órbita más que nada del presidente que además tiene voto doble para ver si puede reflexionar y manejar esta situación. El mayor perjudicado de todo esto es la televisión, pero si la televisión lo acepta, el Ministerio lo acepta, Peñarol que es el local solicita esto con un motivo fundamentado... parece que ahora jugar un viernes es una complicación mundial", señaló.

Peñarol y la no presencia en la AUF

Ante la posibilidad que el pedido del club no sea aceptado por la mesa ejecutiva y que otra vez tenga singular importancia la decisión que Peñarol adoptó en julio de 2023 de no tener representantes en todos los organismos de la AUF, Moratorio expuso: "Es una decisión política e institucional que va por encima de mi opinión. Entiendo que se puede revisar la situación, pero en su momento le solicitamos un montón de medidas a (Ignacio) Alonso (presidente de la AUF) y no tomó ninguna. Es más, deberían ser 10 miembros en la integración del tribunal, 7 titulares y 3 suplentes, y tiene tres. Para que vean la pobreza y la desintegración que hay en la AUF en todos los ámbitos".

"Entendemos que hay hinchas que no van a poder ver el clásico si se juega el viernes de tarde, lo tenemos claro. El tema es que se prioriza lo deportivo. Tenemos el partido más importante que es el martes, que tratamos de hacer un buen papel para seguir y tener una copa como la anterior y poder pasar un equipo muy duro como lo es Racing. Eso es lo principal, y si Diego (Aguirre) y el plantel solicita un día más es fundamental. Creo que los hinchas y socios lo van a entender. Ese sacrificio, por el lado de Peñarol, estamos dispuestos a hacerlo. Esperemos que la mesa ejecutiva tenga la misma postura", sentenció.