La habilidad de Flavio Perchman contra los superpoderes de Diego Aguirre: así se plantea el feroz mano a mano entre Nacional y Peñarol en el Clausura

La fortuna de Diego Aguirre ya no andaba sola por las canchas. Desde diciembre se sumó a escena la del exempresario en su nueva función de dirigente tricolor.

Entonces, con la capacidad negociadora, la habilidad y el conocimiento de 20 años como empresario de fútbol de Perchman y los superpoderes de Aguirre así llegan Nacional y Peñarol a este feroz mano a mano que comienza este viernes por el Torneo Clausura, la Tabla Anual y la lucha por el título de la Liga AUF Uruguaya 2025.

¿Quiénes es quién y cuál es el rol de cada uno en los puestos de decisión en el área de fútbol de Nacional y de Peñarol?

Desde diciembre, cambió la cadena de mando en Nacional que quedó establecida de esta forma y en este orden:

20250209 Nacional, Flavio Perchman, Torneo Apertura 2025, clásico. Foto: Inés Guimaraens Flavio Perchman Foto: Inés Guimaraens

1) Flavio Perchman. El vicepresidente tiene el control absoluto del fútbol, estableció el plan y los objetivos y toma todas las decisiones. Hace y deshace a su gusto. Perchman es lo que Aguirre y Ruglio, juntos, son en la estructura deportiva en Peñarol.

0019376437.webp Sebastián Eguren

2) Sebastián Eguren. El director deportivo es la voz de la conciencia de Perchman. Refuerza el plan del vicepresidente.

3) Pablo Peirano. El entrenador de Nacional, que llegó en marzo para sustituir a Martín Lasarte, fue la apuesta de Perchman para conducir el plantel que armó el dirigente. Aún está en etapa de formación, de exposición de habilidades para guiar a los tricolores y de constatar que es capaz de conducir con éxito este desafío.

Esta es la distribución en Peñarol:

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Diego Aguirre. Diego Aguirre, técnico de Peñarol Foto: Leonardo Carreño

1) Diego Aguirre. El entrenador de Peñarol llegó en noviembre 2023 con superpoderes. Los que naturalmente ganó con los éxitos acumulados en el club, en sus distintas etapas, y los que le terminó concediendo Ignacio Ruglio a partir de las circunstancias en las que llegó, como salvador en un momento crítico de club, sugerido por Evaristo González en el consejo directivo. Es el entrenador, el director deportivo y el que marca el rumbo que quiere para el plantel principal en todos los aspectos. Hasta en el detalle más mínimo: hizo remodelar y actualizar la concentración de Los Aromos. Aguirre es la parte deportiva de Perchman en Nacional.

Ignacio Ruglio Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol Foto: Leonardo Carreño

2) Ignacio Ruglio. Es el segundo en la cadena de decisión y encontró la poderosa imagen y la espalda de Aguirre para protegerse. El presidente maneja todos los temas deportivos, incluso cuando está en minoría en el consejo directivo.

3) Marcelo Rodríguez. Desde la partida de Agustín Alayes es el secretario deportivo. Su rol es menor en la estructura del fútbol profesional. Alayes, quien había llegado a fines de 2023 para tomar el cargo principal de la cadena de decisiones en este área, por encima de Aguirre, trabajó un año y en diciembre pasado se fue porque le quedaba escaso margen de acción en la estructura en la que Aguirre tiene un rol similar al de Perchman (en lo deportivo, porque no maneja la billetera del club). "Desde lo profesional siento que como están las cosas hoy en Peñarol no sé si es tan necesaria mi figura y mi rol. Y también siento que la gerencia deportiva, y lo que pretende el club hoy, se puede cubrir sin mi presencia”, dijo en su partida en enero pasado.

Las enormes diferencias entre Nacional y Peñarol

La llegada de Aguirre hace 20 meses (en un plan que el DT proyectaba a un mínimo de tres años) le dio a Peñarol el orden y el equilibro en el rumbo deportivo que el club había perdido durante las tres temporadas de Pablo Bengoecha y Ruglio (2020-2023).

La Fiera desembarcó en noviembre de hace dos años con el plan afinado, bien estudiado (en el tiempo que esperó la llamada del club) y con la frescura del inicio de una revancha que estaba esperando. Su objetivo es el tricampeonato en el Uruguayo, por el que está en carrera.

Lo que no tenía previsto Aguirre fue que en su camino apareció un inesperado actor principal en Nacional: Perchman.

En la temporada 2024, Aguirre planteó un nuevo modelo. Arrancó de raíz el Peñarol que le entregó Ruglio y lo reconstruyó.

20241201 Peñarol campeón uruguayo 2024, Javier Méndez y Diego Aguirre. Foto: Inés Guimaraens Peñarol campeón uruguayo 2024 Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál fue su primer plan? Apuntó a reforzar al equipo con jugadores menores de 30 años, sanos y con rodaje que revitalizaron al plantel. Así ganó todo el año pasado. Armó un buen equipo en el inicio de la temporada 2024 y le hizo los ajustes (la llegada de Báez) que aportaron lo que le faltaba al equipo para alcanzar las semifinales de la Libertadores.

Inesperadamente, en enero 2025 Aguirre torció el rumbo.

Condicionado por la decisión de Ruglio de retener a Leo Fernández a cualquier precio y tras un esfuerzo millonario (y desproporcionado para el fútbol uruguayo) el resto del plan quedó acorralado y con una billetera muy flaca.

A eso se sumó que el proceso para conformar el plantel aurinegro para el primer semestre fue sumamente conflictivo y polémico (asociado al estilo de conducción de Ruglio). Ese escenario tan complejo también se extendió a este mercado de pases de invierno, que volvió a ser traumático. Anunciaron a Muslera y no vino. Anunciaron al chileno Cortés y tampoco llegó, y a un día del inicio del Clausura y a 12 del partido de ida por Copa Libertadores ante Racing, sigue esperando un golero para el arco de Peñarol.

Mientras eso ocurre, la confianza de Campaña, un golero de selección al servicio de Peñarol, fue bombardeada de todas las formas posibles.

Además, como refuerzos, Aguirre, en contra de su plan original, aceptó futbolistas mayores de 30, que no jugaban (y tampoco jugaron en Peñarol) y cargó de años al equipo. El entrenador-director deportivo definitivamente opacó el brillo que había desarrollado unos meses antes.

Mientras Peñarol se debatió en ese escenario, Nacional se potenció. Perchman sacudió el proyecto deportivo del club (no es campeón del Uruguayo desde 2022).

Seis meses después se puede describir de esta forma el plan del vicepresidente:

1) traer de regreso a jugadores históricos del club;

2) elegir futbolistas que puedan tener vidriera en Nacional y brinden precio de reventa;

3) la cantera.

¿Quiénes son los futbolistas que generan recursos? Los de la cantera y aquellos que llegan, se muestran y se venden.

El gran cambio que implementó Perchman fue ese último.

¿Cómo lo hizo?

1) contratar jugadores menores de 26;

2) que en las temporadas inmediatas anteriores hayan experimentado un despegue deportivo;

3) que expresen potencial de crecimiento para que se consoliden en Nacional en el corto plazo y se transforme en precio de reventa;

4) es condición innegociable que el club compre un porcentaje de la ficha;

5) contratos a tres años (para no armar el equipo al final de cada temporada);

6) mirar al mercado colombiano porque accede a jugadores buenos, talentosos y con precios que puede competir el fútbol uruguayo.

Así transcurre el mercado de pases de Peñarol

Peñarol estuvo todo el mercado de pases esperando figuras que nunca llegaron. El caso del arco fue el más crítico y el presidente sigue buscando un segundo golero.

También el club estuvo todo el período de pases anunciando más incorporaciones. Estuvieron atrás de Cetré y terminaron cerrando con Cruz.

20250715 Presentación de Emanuel Gularte como nuevo jugador de Peñarol. Foto: @OficialCAP Emanuel Gularte Foto: @OficialCAP

Llegaron dos refuerzos muy importante: Emanuel Gularte y Matías Arezo.

Los aurinegros incorporaron a Trindade, Gularte, Arezo y Cruz. Se fueron Rodrigo Pérez, Camilo Mayada, De Amores, Báez.

El mercado de pases de Nacional

Lejos de conformarse con el gran plantel que tenía, Perchman blindó más al equipo.

Llegaron los colombianos Hayen Palacios y Patiño, Lucas Rodríguez, Matías de los Santos, Nicolás Lodeiro, Juan Cruz de los Santos, Maximiliano Gómez y volvió Ebere, que volvió a Plaza en el primer semestre, con la promesa del regreso en julio.

Nicolás Lodeiro junto a sus hijos en la presentación del futbolista en Nacional.jpg Nicolás Lodeiro junto a sus hijos en la presentación del futbolista en Nacional FOTO: @NACIONAL

Se fueron el chileno Eduardo Vargas, Petit y Herazo.

El mensaje del vicepresidente es claro: Nacional va con el peso de un gran plantel en busca del título del Campeonato Uruguayo 2025 y, al mismo tiempo, armó un plantel que apuesta a ganador también para 2026 y 2027.

Será hasta donde Nacional (y Peirano) quiera: el mejor plantel del medio, refuerzos de calidad y un entrenador que tiene que dar la talla

La enorme diferencia que plantearon los mercados de los grandes este año es que mientras Nacional se armó con el objetivo de hacer retoques en las próximas temporadas, Peñarol se desarma en diciembre y necesita reconstruir su plan en diciembre para encarar 2026.

Nacional tenía el mejor plantel del medio y lo reforzó en este mercado para que no queden dudas.

El gran interrogante de los tricolores sigue siendo el entrenador, Peirano, quien tiene que dar la talla.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Pablo Peirano. Foto: Leonardo Carreño

Si Nacional tuviera un técnico como lo que representa Aguirre para Peñarol, ganaba por demolición el Clausura y la Anual. El DT es el aspecto que el tricolor necesita confirmar.

Así quedó estructurado el plantel de Nacional:

Goleros: Luis Mejía (el mejor del fútbol uruguayo), Ignacio Suárez.

Laterales derecho: Hayen Palacios (la sorpresa), Nicolás Rodríguez, Ancheta.

Zagueros derecho: Coates (capitán y figura), Calione (es el primer suplente de zaguero).

Zaguerso izquierdo: Millán (el mejor defensa del fútbol uruguayo), Matías De los Santos (refuerzo que llegó como cuarto central).

Laterales izquierdo: Patiño (el tapado, que llega impulsado por dos grandes temporadas en el fútbol colombiano, del que sale al exterior por primera vez), Diego Romero.

Volantes: Oliva (el mejor volante del torneo), Boggio (el mejor socio para Oliva, una de las grandes figuras de los tricolores), Lucas Rodríguez (un utilitario como Yonatan Rodríguez en su primer pasaje en el club, que llega pensando en 2026), Yonatan Rodríguez.

Extremos derecho: Otero, Villalba (la gran revelación del primer semestre y declarado intransferible, que estuvo en el radar de Bielsa en la selección y del Mundial de Clubes, pero que se quedó sin nada y Nacional volvió a sacar al mercado de pases).

Media punta: Nico López (el goleador que está lejos de la brillantez de otros tiempo), Mauricio Pereyra (prepara su retiro del fútbol).

Extremos izquierdo: Mereles (es el titular en un puesto en el que tendrá mucha competencia), Nico Lodeiro (llegó por amor a Nacional, en el final de su carrera pero con el plus de un recorrido que para sus primeros meses en el fútbol local le dará amplias ventajas frente al resto), Juan Cruz de los Santos (el gran pase de Nacional, que tiene 22 años –una edad ideal para terminar de despegar-, tiene buenos antecedentes, fue campeón del mundo sub 20 en 2023 y vio la forma en que todos sus compañeros de la celeste empezaron a emigrar y él se fue quedando en River, es zurdo, y Nacional puede ser un gran revulsivo para redescubrirse), Arady (una promesa que deberá aprovechar sus minutos).

Delanteros: Maxi Gómez (un delantero tremendo que a los 28 años se apagó, lo devolvieron de Europa y busca resurgir; tiene la vidriera de Nacional para volver a ser el goleador temible y entrar en la consideración para la selección), Carneiro (viene de un año parado y no puede disimularlo, pero podrá llegar al final del Clausura en el mejor nivel), Ebere (espera su revancha en los tricolores).

Peñarol: el arco dinamitado, el mejor defensa, un crack devaluado y dos refuerzos que vuelven por las luces del pasado

Peñarol, que se juega todo en los cinco primeros partidos de este segundo semestre en el Clausura y en octavos de final de la Libertadores (Progreso, Nacional, ida vs Racing, Boston River, revancha vs Racing), aún no tiene su mercado de pases resuelto.

El equipo de Aguirre empieza seis puntos debajo de Nacional en la Tabla Anual (eran nueve, pero un tribunal le quitó tres por los graves episodios de violencia en el clásico de la final del Intermedio) y le saca tres de ventaja a Nacional (comienza con -3).

Tras un pobre primer semestre y ante la necesidad de reforzarse, las promesas de pases se fueron desvaneciendo.

Se aseguró al zaguero uruguayo más preciado en Uruguay (Gularte) y repatrió a Arezo, a quien trajeron como salvador y le trasladaron la responsabilidad resolver todos los problemas del ataque.

Lo más importante: Peñarol tiene a Aguirre, el que hace milagros y que mantiene a los aurinegros en carrera por el bicampeonato, aunque haya hecho malos mercados de pases.

Así quedó estructurado el plantel de Peñarol:

Goleros: Campaña (es un golero que mostró su jerarquía, pero juega condicionado por el arco caliente de Peñarol), Kevin Morgan (será el tercer golero mientras esperan otra incorporación).

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Martín Campaña. Foto: Leonardo Carreño

Laterales derecho: Milans (el lateral derecho jugará su último semestre en Peñarol), Damián Suárez.

Zagueros derecho: Emanuel Gularte (a sus 27 años es la mejor contratación de Peñarol y una de las mejores del mercado en Uruguay; es el mejor defensa que pueda llegar a un club uruguayo), Javier Méndez.

Zagueros izquierdo: Nahuel Herrera (jugó un gran semestre y tiene la oportunidad de completar un enorme año), Mathías González, Gastón Silva.

Laterales izquierdo: Maxi Olivera (fue de menos a más con la confianza que le dio Aguirre), Juanchi Rodríguez (volvió al club este año siendo la revelación de la Liga AUF Uruguaya 2024, después que en Boston River se transformó en figura y en Peñarol se apagó; ahora el club busca venderlo para generar los recursos económicos que necesita con urgencia), Lucas Hernández (el jugador de mejor rendimiento de 45 minutos que tiene Aguirre).

Volantes: Jesús Trindade (vuelve con la aureola de aquellos goles que le dieron el título del Uruguayo 2021, pero con el contrapeso de la escasa actividad en el último año), Ignacio Sosa (lo mejor que ofreció el equipo de Aguirre este año), Remedi (terminó siendo determinante pero dos fechas de suspensión lo dejan afuera en el arranque de la temporada), Mulhetalher.

Extremos derecho: Javier Cabrera (está lejísimos del jugador de 2024, pero es lo que tiene Aguirre para el extremo derecho), Tito Villalba, Leandro Umpiérrez (tiene pinta de crack y ya demostró que le aporta valor agregado al equipo).

El crack: Leo Fernández (Peñarol un esfuerzo millonario para tener a la gran figura del fútbol uruguayo en 2024 y se encontraron con una versión light en 2025, aunque sigue siendo la gran apuesta para el cierre del año y para guiar al equipo en busca de la clasificación a cuartos de final de la Libertadores).

Extremos izquierdo: David Terans (va a seguir mejorando), Diego García.

Delanteros: Maxi Silvera (le quedan seis meses en Peñarol y se va), Arezo (ilusiona a los hinchas con sus goles, pero el que regresa no es el delantero que se fue en 2023; llegó por seis meses y se va).