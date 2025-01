Agustín Alayes rompió el silencio tras dejar Peñarol: lo que habló con Ignacio Ruglio, lo que "abarca" Diego Aguirre y la explicación de su salida

whatsapp-image-2024-03-19-at-13-09-06-jpeg..webp Ricardo Scaglia con Ruglio, Aguirre, González, Solomita, Alayes y Fernández

“La relación es muy buena desde lo personal y estoy disponible por cualquier cosa que puedan necesitar”, agregó sobre el vínculo con la institución.

Alayes profundizó en lo que lo llevó a tomar su decisión de alejarse de Peñarol, club al que llegó para comenzar la pasada temporada 2024.

“Problema no tengo ninguno”, destacó. “Cuando digo personal es una decisión que creo que después se vincula con lo profesional. Haciendo un análisis de lo que fue el año, de los bueno que fue, de cómo son las cosas y de conocer un poco ya toda la dinámica de Peñarol, sinceramente tomé una decisión personal vinculado con lo profesional, difícil, porque me sentí muy cómodo y muy bien tratado. Pero desde lo profesional siento que como están las cosas hoy en Peñarol no sé si es tan necesaria mi figura y mi rol. Y también siento que la gerencia deportiva, y lo que pretende el club hoy, se puede cubrir sin mi presencia”.

20241201 Ignacio Ruglio. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (2).JPG Foto: Inés Guimaraens

“Por ahí es difícil explicar porque son decisiones que por lo general la gente no toma, y sobre todo cuando estás en un lugar importante como este, pero yo siempre a lo largo de mi vida me he movido por cómo me he sentido y me pareció que era lo mejor, no solo para mí, sino parta el club. No creo que superpoblar de gente sea lo mejor”, agregó.

El gerente deportivo argentino señaló que en principio al presidente Ignacio Ruglio y a la directiva no cayó del todo bien su decisión, pero luego la entendieron.

“De parte de la directiva y el presidente tuve algo de resistencia, porque la relación era muy buena y el contrato era por tres años, más allá de que yo puse como condición que al final de cada año revisarlo y volver a elegirnos”, comentó. “Es una decisión que creo que es la mejor para todos”.

20241201 Diego Aguirre. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (6).JPG Foto: Inés Guimaraens

Ante la consulta de si el entrenador Diego Aguirre abarca más tareas que la de un entrenador, lo que se señala como el principal motivo de su salida, respondió afirmativamente, pero dijo que entendía que los clubes se manejen de esa forma.

“Sí, algo de eso hay, y lo hablé con Diego y se lo expliqué. Tuvimos una charla muy linda y una relación muy buena, y seguimos teniéndola”, señaló.

“Se lo expliqué. Es un poco por esa situación, de que Diego abarca más responsabilidad de lo normal de un entrenador. Y después porque el club tiene una manera de funcionar, que no es que yo no esté de acuerdo, porque lo que hice en el año fue acomodarnos a los lugares que estaban disponibles y colaborar y ayudar. Porque yo lo siento así, uno tiene que estar a disposición de lo que necesitan los clubes, y en el momento de hacer un análisis a fin de año yo sentí que lo mejor era correrme, agradecer, cuidar la relación y el vínculo”.

Alayes destacó lo que vivió en Peñarol y dijo estar a las órdenes del club.

“En Peñarol las cosas fueron muy bien, fue una experiencia espectacular, conocí gente de primera y me queda un recuerdo bárbaro”, comentó.