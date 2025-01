Peñarol aseguró otro refuerzo de lujo para el plantel de Diego Aguirre para la temporada 2025: Ruglio cerró la llegada de Terans

Entre jueves y viernes comenzará a entrenar en Los Aromos.

20241201 Diego Aguirre. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (36).JPG Foto: Inés Guimaraens

Terans es el segundo refuerzo que llega al equipo de Diego Aguirre, luego de la contratación de Diego García.

Los aurinegros también se aseguraron para este año la continuidad de Leonardo Fernández, por quién Peñarol pagó US$ 7.000.000 a Toluca, en una operación que significará para el club US$ 15.000.000 en tres años por salarios y compra de la ficha.

El regreso de un goleador al Campeón del Siglo

En una entrevista que Ruglio brindó el domingo a Punto Penal de Canal 10, dijo que el sábado de noche habló con David, con el que se escribe todos los días.

"Solo falta que el presidente de Fluminense le confirme que el club quiere darlo a préstamo porque el entrenador no va a contar con él esta temporada. Si lo dan a un club de media tabla de Brasil, no va a explotar. El presidente quiere que se vuelva a valorizar en Peñarol porque por algo lo pagaron en US$ 3.300.000 a Pachuca", declaró el presidente aurinegro.

Terans llegó a Peñarol en enero de 2020 y jugó en el club hasta mayo 2021. En ese período fue una de las figuras del equipo con 52 partidos jugados, 21 goles y 13 asistencias, con una semifinal de Copa Sudamericana, que desembocó en su pase al fútbol brasileño para jugar en Athletico Paranaense.

Pachuca, que en julio de 2023 pagó esa cifra para adquirir la ficha del jugador de Paranaense, tuvo al delantero durante el segundo semestre de ese año en el fútbol mexicano.

En 2024 fue cedido a préstamo a Fluminense por dos años. En 2024 en Brasil jugó solamente 14 partidos en toda temporada.

En junio del año pasado, el futbolista vivió el duro momento cuando los jugadores fueron atacados por los hinchas, por el bajo rendimiento del plantel.

¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol y cómo sigue el verano de los aurinegros?

Peñarol jugará su próximo partido el jueves 16 de enero ante San Lorenzo en el Campeón del Siglo. El partido comienza a la hora 22.

Además, la agenda de los aurinegros contemplan dos clásicos Peñarol vs Nacional en el cierre de enero: el lunes 20 a la hora 21 en el Estadio Centenario por la Serie Río de la Plata y el domingo 26, en horario a confirmar, la final de la Supercopa Uruguaya.