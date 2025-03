El descenso de Welcome en la Liga Uruguaya de Básquetbol y cómo se definen los clasificados al play-in

Welcome logró un importante triunfo al superar 106-81 a Trouville en condición de visitante.

Welcome contó con 24 puntos de Brandon Beavers y Santiago Moglia , quien anotó 5 de los 8 triples que intentó.

El equipo se armó a las apuradas con el presupuesto más bajo del torneo. Perdió una larga racha de partidos desde el inicio pero de sus últimos 15 encuentros ganó 8 en una arremetida notable.

Sin embargo, el gran triunfo (más allá de que Trouville ya estaba descendido) de poco sirvió ya que los equipos que perseguía también ganaron.

Urupan derrotó 88-86 en su visita a Biguá con 20 puntos de Anthony Peacock.

Urunday Universitario, por su parte, superó 78-74 a Hebraica Macabi en cancha de Unión Atlética con 21 puntos de Erk Thomas y 20 de Joshua Webster.

Con esos triunfos, Urupan y Urunday Universitario lograron mantener la categoría.

El sábado se definen los dos clasificados al play-in de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Este sábado jugarán desde la hora 20.15 Biguá vs el descendido Welcome en Biguá, Hebraica Macabi vs Urupan en Unión Atlética y el también descendido Trouville con Urunday Universitario en la calle Chucarro.

Los dos que terminen primeros clasificarán al play-in.

Cómo se definen los clasificados al play-in

Biguá y Macabi dependen de sí mismos. Si ganan, se clasifican.

También hay un escenario de triple empate si Biguá y Macabi ganan y si gana también Urupan o Urunday. Si los dos primeros pierden y los otros dos ganan, habrá cuádruple empata.

Ahí se define por sistema FIBA: no hay partido desempate. Se define por los partidos jugados y los puntos entre los equipos en liza.

Este es el detalle de los partidos de los equipos esta temporada, restando la disputa de Hebraica Macabi vs Urupan del sábado:

Urupan 85-95 Urunday Universitario

Urunday Universitario 61-90 Urupan

Urupan 83-78 Urunday Universitario

Biguá 75-73 Urupan

Urupan 89-93 Biguá

Biguá 86-88 Urupan

Urupan 95-104 Hebraica Macabi

Hebraica Macabi 65-73 Urupan

Biguá 113-85 Hebraica Macabi

Hebraica Macabi 87-95 Biguá

Biguá 82-77 Hebraica Macabi

Urunday Universitario 85-79 Biguá

Biguá 85-92 Urunday Universitario

Urunday Universitario 78-77 Biguá

Hebraica Macabi 74-66 Urunday Universitario

Urunday Universitario 77-89 Hebraica Macabi

Hebraica Macabi 74-78 Urunday Universitario

Urupan tiene ventaja con Urunday Universitario y la tendrá con Macabi si le gana el sábado. Con Biguá está 1-2. En caso de cuádruple empate, se clasifica con Urunday. En caso de triple empate (supuesto que solo se daría si pierde Biguá, gana Urupan y pierde Urunday), también, pero con Biguá.

Biguá tiene ventaja con Urupan y Hebraica Macabi pero no con Urunday Universitario. Solo queda afuera si gana Macabi, pierde con Welcome y gana Urunday Univesitario, con el que quedaría igualado en el segundo puesto (Macabi clasificaría primero y Biguá es superado por Urunday).

Esos equipos jugarán contra los dos finalistas del Torneo OBL donde se medirán en las semifinales del Final 4 Ferro Carril de Salto contra Touring (que le ganó un reclamo de puntos a Pacaembú Biguá). La otra llave la dirimirán Centro Pelotaris de Paysandú con Remeros de Mercedes.

Los ganadores del play-in serán 7 y 8 para los playoffs.

El 7 irá ante Aguada y el 8 contra Nacional. Y después habrá que ver cómo se ordenan Malvín y Peñarol en el 3-4 y Defensor Sporting y Cordón en el 5-6.

Mirá en esta nota cómo está la definición de la ronda por el título.