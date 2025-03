Aguada ganó y se instaló un morbo para el orden de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol, ¿querrá Nacional jugar con Peñarol?

James Feldeine fue el goleador con 22 puntos. El equipo jugó con dos extranjeros mientras espera el arribo del panameño Ernesto Oglivie quien sustituirá al venezolano Néstor Colmenares.

En el otro partido de la noche, Malvín superó de local a Defensor Sporting por 71-55 con 20 puntos de Carlton Guyton.

La lucha del número 3 entre Malvín y Peñarol

Malvín está cerca de quedarse con el número 3 y eso dejaría a Peñarol como número 4 de cara a los cruces.

Si eso es así, emerge en el cercano horizonte un Nacional vs Peñarol en una potencial semifinal, siempre y cuando ambos solventen sus cruces de cuartos de final.

Sin embargo, aún hay una chance de que Peñarol sea tercero, lo que lo convertiría en una semifinal en potencial rival de Aguada y no de Nacional.

Para eso, Peñarol debe ganar los dos partidos que le quedan: Malvín el domingo y Cordón el miércoles.

Pero además de eso, necesita que en la última fecha, Nacional le gane a Malvín.

Eso dejaría al aurinegro igualado con el playero. El desempate se rompe con los resultados entre ambos equipos. Peñarol perdió en la primera rueda 75-73 con Malvín pero luego le ganó 79-70 y si le gana el domingo quedará 2-1 arriba.

En cambio, si Nacional pierde con Malvín, Peñarol será cuarto.

¿Querrá Nacional jugar una serie clásica con Peñarol? Los números lo alientan: ganó los tres clásicos de la temporada y hace cinco que no pierde ante su tradicional rival.

Sin embargo, la campaña de los dirigidos por Álvaro Ponce y la manera en que ha afrontado cada compromiso en esta temporada no deja dudas: Nacional le juega a ganar a todo lo que se le pone enfrente y no anda con miramientos. Si gana, no habrá semifinal con Peñarol.

Eso sí, una semifinal con Peñarol, le toque a Nacional o a Aguada, representa, de antemano, un desgaste físico y emocional más grande que el que tendrá el otro finalista.

La realidad se escribirá en la cancha en las dos fechas que faltan.

Equipo Puntos Ganados Perdidos Nacional 47 22 3 Aguada* 43 20 5 Malvín 41 16 9 Peñarol** 39 18 7 Defensor Sporting 37 12 13 Cordón 36 11 14

* Sufrió quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos

Los próximos partidos de la ronda título de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El domingo jugarán Aguada vs Cordón en Aguada, Nacional vs Defensor Sporting en el Gran Parque Central y Peñarol vs Malvín en el Palacio Peñarol. Todos desde la hora 20.15.

El miércoles 26 de marzo lo harán Aguada vs Defensor Sporting en Aguada, Nacional vs Malvín en el Parque y Peñarol vs Cordón en el Palacio.

Partidos claves por el Reclasificatorio y el descenso

Este miércoles se jugará la penúltima fecha de la ronda de abajo de la Liga donde ya se consumó el descenso de Trouville y se define el otro, además de los dos clasificados al play-in.

Desde la hora 20.15 juegan Biguá vs Urupan en Biguá, Hebraica Macabi vs Urunday Universitario en Unión Atlética y Trouville vs Welcome en Trouville.

La última fecha se disputará el sábado.

Equipo Puntos Ganados Perdidos Biguá 36 11 14 Hebraica Macabi 36 11 14 Urupan 34 9 16 Urunday Universitario 34 9 16 Welcome 32 7 18 Trouville 29 4 21

Biguá y Macabi tienen allanado el camino donde enfrentarán a los dos finalistas del Torneo OBL donde jugarán las semifinales del Final 4 Ferro Carril de Salto con Touring o Pacaembú Biguá donde resta definir un reclamo de puntos presentado entre ambos equipos. La otra llave la dirimirán Centro Pelotaris de Paysandú con Remeros de Mercedes.

Los ganadores del play-in serán 7 y 8 para los playoffs. El 7 irá ante Aguada y el 8 contra Nacional. Y después habrá que ver cómo se ordenan Malvín y Peñarol en el 3-4 y Defensor Sporting y Cordón en el 5-6.