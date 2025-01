Los cuatro campeones uruguayos que Diego Aguirre puede perder en Peñarol en las próximas horas

SERIE RÍO DE LA PLATA El cruce que calentó el final entre Peñarol vs Colo Colo: mirá lo que pasó con un zaguero uruguayo que hizo reaccionar a los jugadores carboneros

En esa zona del campo, Aguirre perdió a un jugador fundamental como Guzmán Rodríguez y quiere reforzarse fuerte.

Como Rodríguez ya se fueron del plantel campeón uruguayo 2024 cuatro jugadores que terminaron contrato el 31 de diciembre: Gastón Ramírez, Sebastián Cristóforo, el argentino Diego Sosa y el brasileño Matheus Babi.

A Leonardo Fernández, que terminaba su cesión en esa fecha, se le compró el pase a Toluca por US$ 7 millones.

Por ahora, la única alta es la del volante ofensivo Diego García, quien llegó desde Liverpool y que contra Colo Colo jugó un prometedor segundo tiempo.

En contraparte, Aguirre pretende achicar el plantel con jugadores que no va a tener en cuenta. Pero hay uno que se va a pesar de que le gustaría retenerlo.

Facundo Batista se va de Peñarol

20241126 Facundo Batista Progreso Peñarol Torneo Clausura 2024. Foto. Leonardo Carreño (17).jpeg Facundo Batista Foto: Leonardo Carreño

Ese jugador que dejará Peñarol en forma inminente es el centrodelantero Facundo Batista.

El formado por Defensor Sporting llegó a Peñarol un año a préstamo, hasta el 31 de julio, desde Necaxa, y tuvo un gran semestre en los aurinegros (10 goles en 23 partidos).

Necaxa acordó su venta a Polissya de Ucrania que le ofreció al jugador, de 25 años, un contrato por tres años con opción a cuatro.

Peñarol frenó la venta porque Batista es un jugador muy importante para Aguirre y porque al tener contrato en el club no hay negocio sin el consentimiento aurinegro.

Sin embargo, la inminente llegada de David Terans hará que Peñarol lo libere y el jugador embarcará este mismo miércoles rumbo a su tercer equipo europeo ya que pasó antes por Chiasso de Suiza y Académico Viseu de Portugal.

A Peñarol le ofrecían US$ 150 mil por el negocio, pero pidió US$ 450 mil. De todas formas, cuando firme Terans, el dinero no será problema para el acuerdo.

Por algo Batista no estuvo ni en el banco contra Colo Colo.

El Toto Fernández no está en los planes de Aguirre

Adrián "Toto" Fernández Adrián “Toto” Fernández Peñarol

El argentino Adrián "Toto" Fernández llegó a Peñarol a mediados de 2024 como una apuesta a futuro por ser un jugador del ascenso argentino.

El volante ofensivo apenas jugó 49 minutos en tres partidos, dos por el Uruguayo y uno por Copa Libertadores. El ex San Telmo jugó básicamente en Tercera.

La renovación de Fernández, la inminente llegada de Terans, la contratación de Diego García y el ascenso de Leandro Umpiérrez, goleador de Tercera, tapan su posible inserción en el primer equipo. La apuesta al futuro no será Fernández sino Umpiérrez, jugador de la casa.

El argentino está en la órbita de Racing que pujó con Peñarol por contratarlo ya el año pasado.

Contra Colo Colo no fue ni al banco de suplentes.

Nahuel Acosta se va a Perú

Nahuel Acosta Nahuel Acosta Foto: Leonardo Carreño

Nahuel Acosta, que tuvo más protagonismo en Peñarol en el primer semestre de 2024 que en el segundo, tampoco está en los planes de Aguirre que de hecho no pidió su contratación el año pasado.

El extremo de 25 años está cerca de pasar a préstamo a Cienciano de Perú con una opción de compra. Tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2026.

Es otro que no fue al banco ante el Cacique.

Martín Gianoli tampoco está en los planes de Aguirre

Otro jugador que Aguirre no pidió contratar el año pasado fue el zaguero Martín Gianoli.

La inminente llegada de Gastón Silva le da a Aguirre un zaguero de pierna zurda, que era el valor agregado que tenía el ex Cerro Largo en el plantel, más allá de su gran juego aéreo.

Nahuel Herrera y una posible salida a préstamo

20250112 Nahuel Herrera Peñarol Serie Río de la Plata Colo Colo. Foto: @OficialCAP Nahuel Herrera Foto: @OficialCAP

De llegar también un zaguero argentino, el defensor juvenil Nahuel Herrera deberá salir a préstamo para ganar minutos y experiencia.

La zaga titular del domingo fue conformada por Javier Méndez y Léo Coelho. En el segundo tiempo jugaron Herrera y Gianoli. Si llegan dos zagueros más pasará a ser la quinta opción cuando el año pasado, en la consideración del DT, era el cuarto y Gianoli el quinto.

En esta zona del campo, Peñarol también tiene a Andrés Madruga que volvió del préstamo de Rampla Juniors y a Juan Rodríguez en la selección sub 20. Por este último se estudian ofertas para venderlo y por Madruga se verá cuál es el panorama según los jugadores que lleguen y los que salgan.

Como Madruga, Peñarol vio retornar el 3 de enero a un montón de jugadores que estaban cedidos a préstamo.

Con todos se trabaja en dos sentidos: nuevas salidas a préstamo o posibles rescisiones como ya ocurrió a mediados de 2024 con Bruno Bentancor (este año jugará en Cerro) y recientemente con Valentín Rodríguez que estaba en Gimnasia y Esgrima La Plata.

De esos jugadores, el que puede salir cedido al exterior es Brian Mansilla, que tampoco fue considerado por Diego Aguirre.