Gastón Silva está a un paso de ser jugador de Peñarol e Ignacio Ruglio explicó que falta para que retorne David Terans

PEÑAROL Peñarol vs Colo Colo: a qué hora este domingo por la Serie Río de la Plata y por dónde verlo

Es generación 1994, tiene 30 años, y tras jugar en los violetas defendió a Torino, Granada, Independiente, Huesca, Cartagena y Puebla. Del club mexicano quedó libre el pasado 31 de diciembre.

Tiene 19 partidos jugados con la selección de Uruguay, todos en la era Óscar Tabárez.

Peñarol necesita reforzar la zona tras la partida de Guzmán Rodríguez a Red Bull Bragantino.

Ruglio dijo que también trabaja por la incorporación de un "zaguero argentino que pertenece a un club brasileño pero que está jugando en el exterior".

No reveló el nombre pero descartó a dos jugadores que le mencionaron: joaquín Laso y Víctor Cuesta.

Ruglio dijo que Martín Gianoli está próximo a salir de Peñarol y que el juvenil Nahuel Herrera puede salir a préstamo.

Eso le da posibilidades a Andrés Madruga para que se quede en el club, pero para ser el quinto zaguero detrás de Javier Méndez, los dos que lleguen y Léo Coelho.

El club sigue trabajando en la venta de Juan Rodríguez, zaguero de la sub 20.

Damián García se irá al fútbol de Arabia Saudita dijo Ruglio confirmando los dichos del viernes de su representante Edgardo Lasalvia.

La vuelta de David Terans a Peñarol

Ruglio dijo que habló el sábado de noche con David Terans con el que se escribe todos los días.

"Solo falta que el presidente de Fluminense le confirme que el club quiere darlo a préstamo porque el entrenador no va a contar con él esta temporada. Si lo dan a un club de media tabla de Brasil, no va a explotar. El presidente quiere que se vuelva a valorizar en Peñarol porque por algo lo pagaron en US$ 3.300.000 a Pachuca", declaró Ruglio.

El presidente dijo que este mismo domingo, de noche, podrá tener el sí definitivo para que el jugador viaje a Uruguay.

"Hasta que no esté firmado, no es seguro", aclaró.