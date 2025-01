Damián García se va de Peñarol y su representante reveló la cifra por la que será vendido

"Tiene una posibilidad cierta de México. No hay una oferta formal, pero hablé con el dueño y con el entrenador del club. Tiene una oferta formal de Medio Oriente y otra que está por caer en las próximas horas. Mañana o pasado a más tardar vamos a definir su futuro que seguro no es en Peñarol" , dijo Lasalvia este viernes en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

Consultado sobre si la venta le dejará a Penarol ingresos libres por US$ 1 millón, Lasalvia contestó tajantemente que esa no es la cifra que le dejará a Peñarol. "Estamos buscando un dinero que Peñarol siempre dijo que era lo que valía Damián García".

Cuando se le preguntó si esa cifra era de de US$ 4 millones, Lasalvia reconoció que sí y dijo que a Peñarol "le queda el 70% de la negociación", es decir US$ 2.800.000, descontando el 20% del futbolista y los gastos de intermediación.

"En Peñarol ya cumplió una etapa y el entrenador quiere usar a otros jugadores en su posición", expresó.

Aguirre tiene para jugar en esa zona a Rodrigo Pérez, Eduardo Darias, Ignacio Sosa y Tomás Olase.

"Damián no sigue en Peñarol. Tiene contrato. Hasta el 31 de enero e incluso hasta febrero tengo tiempo, pero lo voy a hacer esta semana si Dios quiere. Va a jugar el domingo", comentó sobre el amistoso contra Colo Colo que se jugará por la Serie Río de la Plata a la hora 22.00 en el Campus de Maldonado.

Su mirada sobre la inversión por Leonardo Fernández

"No me pidieron dinero para Leonardo Fernández, pero siempre estoy a la orden", dijo el empresario.

"Me pareció un número muy elevado, pero es un jugador fundamental para el plantel. Si fuera el presidente de Peñarol no hubiera desembolsado esa cifra", agregó sobre los US$ 7 millones que Peñarol le pagó a Toluca por el 80% de la ficha del jugador.

"No estoy en desacuerdo pero tampoco estoy tan de acuerdo. Ganamos el Campeonato Uruguayo, perdimos un clásico. Me parece un monto demasiado elevado. Ojalá se pueda ganar una copa internacional con él, digo lo que siento, no soy falso", agregó.

"Hay juveniles que ganan dos pesitos en Peñarol, que no llegan a fin de mes, y después piden 10 palos cuando hacen tres firuletes. Hay que ser un poco más ecuánimes", manifestó Lasalvia.

El futuro de Brian Mansilla fuera de Peñarol

Brian Mansilla fue uno de los 19 jugadores que Peñarol dio en préstamo en 2024. Estuvo en Defensor Sporting jugando a buen nivel y si bien volvió a los aurinegros ya sabe que Diego Aguirre no contará con él en este 2025.

"Lo quiere Universitario de Perú, el entrenador está enamorado de él. Juegan Copa Libertadores", reveló Lasalvia.

"Ahora apareció Necaxa, pero hay un poco de entrevero con Facundo Batista que es jugador de Necaxa", agregó.

Como explicó Referí, Necaxa llegó a un acuerdo con Polissya de Ucrania para vender la ficha de Batista. El club europeo ya acordó los términos contractuales con el delantero. Sin embargo, el jugador tiene contrato, a préstamo, con Batista hasta mediados de 2025.

A Peñarol le ofrecieron US$ 150 mil para que libere al jugador, pero los aurinegros pidieron US$ 450 mil para que se haga el negocio y dé su consentimiento.

Jonathan Rodríguez sigue en Estados Unidos

"Jonathan Rodríguez va a permanecer en Estados Unidos, en Portland. Peñarol no hizo ningún movimiento. Solo hizo un par de llamadas, pero sin documentos formales", afirmó Lasalvia.

Fichas para Nahuel Herrera

"El mejor zaguero que tengo para ofrecerle a Peñarol es Nahuel Herrera. Estoy esperando que se le mejore el salario. Está maduro y está pronto. Lo pedí para Miramar, para que sea el capitán, pero me dijeron que no, porque lo iban a usar. Espero que así sea", concluyó Lasalvia sobre el zaguero de 20 años, oriundo de Rosario, que debutó con Alfredo Arias en 2023 y que suma 11 partidos con el primer equipo aurinegro.