Startups uruguayas: los consejos de jóvenes emprendedores a la hora de idear un negocio exitoso

“Siempre doy el mismo consejo: hay que tirarse al agua. Si tenés una idea, no perdés nada probando, es una experiencia muy buena donde aprendés un montón”, sostuvo Gonzalo Aszyn, cofundador de Viatik, una app para compartir viajes. El joven de 22 años está actualmente en Suiza, participando de un programa de aceleración.

En la misma línea de animarse o no a emprender, Matías Craviotto, CEO y cofundador de OrderEAT, una aplicación que digitaliza el funcionamiento de los comedores de colegios, reconoció que mucha gente joven le escribe pidiendo consejos sobre si emprender o buscar un trabajo.

“Yo creo que lo mejor que podés hacer en etapas tempranas de tu vida es hacer una startup y emprender, porque vas a aprender muchísimo y si no te animás, recomiendo, por lo menos, trabajar en una. Cuando se es joven es la etapa de la vida donde tenés posibilidad de tomar más riesgos”, sostuvo.

Acercarse a los que saben

Por otro lado, para los cofundadores, acercarse a los espacios de apoyo es también un paso fundamental. Además de mencionar lugares como Ingenio, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Agencia Nacional de Desarrollo, o el Centro de Innovación y Emprendimientos de la ORT, resaltaron la importancia de crear redes con otros emprendedores.

En esta línea, para Nicolás Scopesi, otro de los jóvenes al frente de Horizon, la única forma de poder soñar en grande es exponerse a gente que sepa más y no tener miedo de contar la idea de negocio.

“Hay muchos emprendedores que nos ayudaron en nuestras etapas más tempranas. A todos los chiquilines y chiquilinas que les interese simplemente levanten el teléfono o escriban en LinkedIn a todos los que sepan que están haciendo emprendimientos”, sostuvo Miguel Langone, de Horizon.

A su vez, contar la idea a inversores o asesores en particular también puede brindar una visión interesante.

“Cuando se me ocurre una nueva idea y estratégicamente veo una oportunidad, mando enseguida mensajes a inversores, asesores, y personas que entiendo que pueden tener una visión interesante y se las cuento para validar hipótesis. No les cuento la totalidad de la idea pero les dejo entrever qué es lo que estamos pensando para escuchar el feedback (la devolución). Creo que ser celoso de la idea no tiene ningún tipo de sentido cuando estás construyendo algo realmente grande”, agregó Maia Brenner, CEO de Flipzen, una solución para optimizar procesos de cumplimiento normativo.

Avanzar al siguiente nivel

Por otro lado, para aquellos que buscan escalar su negocio a través de la captación de capital de riesgo o inversores ángeles, para Brenner -que levantó en el último año una ronda de US$ 1 millón-, entender la tesis de inversión es clave.

“Creo que es fundamental entender los feedbacks (las devoluciones) de los inversores, entender por qué a veces es un no y poder tomarlo como parte del crecimiento y como una ayuda para experimentar y avanzar”, dijo en diálogo con Café y Negocios.

Hablar con cuantas más personas se pueda, escuchar, hacer preguntas y generar relaciones a largo plazo con los inversores son otras de las enseñanzas que la emprendedora dijo haber aprendido en el camino.

“En el proceso recibís 200 'no', recuerdo que en mi caso hablé con más de 60 fondos”, contó sobre su experiencia.