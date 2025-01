Levantar capital: el desafío que enfrentan las startups de Uruguay para captar inversiones y los consejos de los que ya pasaron por el proceso

Además, las empresas emergentes uruguayas se enfrentan al desafío de destacar en un mercado pequeño y con países como México y Brasil robándose la atención de los grandes fondos de inversión. Una prueba de esto es que en 2023, la financiación de capital de riesgo para startups uruguayas fue de US$ 62 millones, frente a US$ 2.000 millones en Brasil, US$ 835 millones de México y US$ 134 millones Argentina, según datos del medio especializado en startups, Dealroom.