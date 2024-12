Las startups de Uruguay que tienen potencial para convertirse en los próximos "unicornios"

“Hay monstruos que están haciendo mucho capital y desde mi perspectiva las startups que nacen con mucho capital son las que tienen más oportunidades, porque el capital te da herramientas, y las herramientas te dan oportunidades”, detalló.

Además, destacó el desempeño de startups como OrderEat, Tripwip y Horizon, que “están logrando construir un modelo sustentable, que puede ir creciendo y recibiendo capital”.

¿Qué hacen estas startups y cuánto capital levantaron?

Hace menos de dos años, Rodrigo Sánchez Prandi y Michel Golffed, ex empleados de dLocal -primer unicornio uruguayo- crearon Brinta. A fines del 2023, la startup, que se centra en automatizar el pago de impuestos para empresas en América Latina, levantó una ronda de inversión de US$5 millones, liderada por Kaszek Ventures, y con la participación de DST Global Partners. La plataforma creada por los uruguayos permite a las empresas determinar impuestos en tiempo real a través de su API, así como preparar y presentar declaraciones al fisco de manera automática y generar facturas electrónicas.

Por su parte, NocNoc fue creada en 2018 por Ilan Bajarlia, Diego Szilagyi y Joaquín Colella.

Con oficinas en Brasil, México, Argentina, Colombia, China, Estados Unidos y España, y sede en Uruguay, la startup desarrolla una solución que facilita una expansión rápida y segura en el mercado de comercio electrónico de América Latina.

A mediados del año pasado la empresa cerró una ronda de capitalización Serie A, por un valor de US$14 millones, liderada por PayPal, según informó El País.

En octubre del corriente año, Akua levantó su primera ronda de capital semilla de US$ 4.3 millones. Esta estuvo liderada por fondos de inversión como Propel, H20, Rally Cap, Flourish Ventures, Plug & Play e IC Ventures, junto con ángeles inversionistas de alto impacto, detalló Forbes. Akua permite a pasarelas de pago, procesadores, PayFacs, orquestadores y adquirentes tradicionales superar las limitaciones de los sistemas de pagos legados por medio de una plataforma nativa en la nube con conexión directa a múltiples medios de pago. La startup fue creada por el uruguayo Juan José Behrend (CTO y ex dLocal, Pomelo y PedidosYa) creó Akua junto al colombiano Carlos Marín (CEO y ex PayU, Pomelo y Mastercard) y el brasileño Rodrigo Rodrigues (COO y ex Mastercard, Movii y Jeeves)

Los desafíos y las oportunidades del ecosistema en Uruguay

Si bien Uruguay es un buen lugar para crear una idea y ponerla a funcionar rápidamente, para García da Rosa falta mucho camino por recorrer, sobre todo en el ejercicio de pensar en grande. “El 2024 fue un año chato en la cantidad de startups que surgieron que realmente pueden tener un impacto internacional”, sostuvo.

En el ecosistema de startups del país, para el CTO de Lynk Markets, los desafíos pasan por el acceso a la red de mentores aggiornados en el mundo startup y los mecanismos de acceso a capital inicial.

En este sentido detalló que los caminos para levantar capital sin recurrir a un inversor en Uruguay están en instituciones como Urucap, Uruguay Innovation Hub, ANII o ANDE, pero con montos que no son tan altos. En esta línea, destacó la oportunidad que genera la llegada de OurCrowd, la aceleradora seleccionada por Uruguay Innovation Hub para liderar las operaciones en el país.

A nivel de oportunidades, el mentor de Endeavor destacó el talento que existe en Uruguay.