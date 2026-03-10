Una de cada cuatro ventas realizadas en el último trimestre del 2025 fueron por e-commerce

El último trimestre del año pasado mostró una evolución de las ventas dispar en relación con lo que sucedía en el mismo periodo del 2024, cuando la mayoría de los rubros de actividad mostraban crecimiento.

En este contexto, el canal online se posicionó como un aliado de las empresas. Según la encuesta de Actividad Comercial realizada por la Cámara de Comercio y Servicios y Equipos Consultores las ventas a través del canal online representaron un 27% del total de lo comercializado por las empresas que cuentan con esta opción en el último trimestre del año.

El dinamismo de este canal se refleja también en un crecimiento de las ventas online del 8,3% en el último tramo, ponderando el personal ocupado. “Esta cifra viene siendo claramente mayor a los registros de ventas totales, mostrando el dinamismo de este canal”, sostiene el reporte.

En este sentido, los hoteles (78%), librerías (67%) y muebles y accesorios del hogar (63%) son los rubros que disponen de mayor participación de venta online.

En la misma línea, las empresas de mayor porte son las que más apuestan al canal online. De hecho, un 63% de estas dijeron contar con esta posibilidad de compra. En las microempresas, en tanto, esta cifra cae y se ubica en un 25% del total.

“En lo que refiere al tipo de canal de venta online, un 71% estableció realizarlo a través de su página web, seguida por Mercado Libre, con un 25%”, subraya el informe.

Leve aumento en las ventas del último trimestre

La actividad del sector Comercio y Servicios creció un 0,9% en el último trimestre del 2025.

Las empresas más pequeñas fueron las que mostraron los resultados más magros. En particular, las micro empresas registraron una caída en sus ventas del 6,7% que culminó un año que se caracterizó por la caída en la actividad de este tipo de empresas que llegó al 4,4%.

En el cuarto trimestre del año las medianas y grandes empresas crecieron. En el primer caso el repunte fue de 2,9% y en el segundo de 1,1%. A lo largo de todo el año las medianas empresas cosecharon un crecimiento de 5,3% y las grandes de 1,3%.

Al poner el foco en la rentabilidad para este año el informe observa mejoras apreciables, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Perspectivas para 2026

En esta oportunidad, la encuesta indaga a los empresarios cómo evalúan su desempeño comercial en 2025 en relación con el 2024 y qué perspectivas esperan para este año.

De sus respuestas se desprende que el 47% de las empresas consultadas evalúa al 2025 como similar al 2024 y un 29% considera que fue más favorable, mientras que el 24% reportó un desempeño peor.

A propósito de las expectativas, el 54% de las empresas consultadas señala que espera, en 2026, un resultado económico similar al del 2025.

En tanto un 25% dice tener expectativas “positivas” o “muy positivas” y un 21% pronostica resultados económicos “negativos” o “muy negativos”.