Temporada de verano impulsó un aumento de casi 3% en las ventas de comercios

Las ventas se vieron favorecidas por la temporada de verano, de acuerdo con los datos publicados por el último Radar Scanntech. El informe que da cuenta de lo sucedido hasta el cierre de enero revela que la temporada de verano 2025-2026 registró un crecimiento interanual de 2,9% en las ventas .

La evolución del período analizado se explica por una favorable segunda quincena de diciembre, que tuvo su pico en las fiestas y el inicio de la temporada turística.

Durante enero, las ventas presentaron un desempeño más moderado y heterogéneo, con una caída puntual en la segunda semana que coincide con la merma del turismo.

En las localidades costeras del este, el crecimiento fue más acentuado que el promedio nacional , en línea también con el mayor dinamismo turístico de la zona. El mayor incremento se dio en Rocha (+5,8%) y Maldonado (+5,4), seguido por Canelones (+3%).

Los productos más buscados

Analizando la situación por familia de productos, todas tuvieron mejoras en el inicio de la temporada, pero el mayor crecimiento se vio en Bebidas, que incrementó un 9,5% su desempeño con respecto al comienzo del 2025.

Esto sucedió en un contexto donde el país recibió 941.715 turistas, entre el 20 de diciembre de 2025 y el 26 enero de 2026, lo que representa un 3,5% menos que en el mismo período de la temporada anterior.

Con relación al clima, respecto al mismo período del año anterior, diciembre presentó condiciones climáticas más favorables, mientras que enero mostró mayor inestabilidad y frecuencia de precipitaciones, especialmente en la primera quincena.

Este escenario acompaña la dinámica observada en las ventas, con mejor desempeño en diciembre y desaceleración hacia principios de enero.