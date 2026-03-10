VIDEO | "Atrevida" y "Soltame que la mato": feroz discusión en ómnibus terminó a los golpes

Lo que parecía ser una discusión urbana más en un ómnibus entre dos mujeres de Montevideo , desembocó en una feroz pelea, cuyo video se volvió viral en redes sociales.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El hecho tuvo lugar el fin de semana dentro de una unidad de línea 370 de UCOT cuando se encontraba transitando en la intersección de Carlos María Ramírez y Concordia , en la zona de La Teja . El resultado fue una de las protagonistas heridas y el servicio totalmente interrumpido.

Además, según informó el noticiero Telenoche , la compañía reportó la rotura de un vidrio del coche, al tiempo que adelantó que incidente sería investigado.

POLICIALES Caso Jonathan Correa: golpes del padre le generaron colapso en los intestinos; luego lo golpeó en la cabeza

HOMICIDIO "No es solamente Jonathan": prima de adolescente asesinado denuncia que otros menores de la familia están en peligro

"Fuentes de la empresa indicaron que el hecho sorprendió a los pasajeros y provocó daños en la unidad, ya que se constató la rotura de un vidrio. La situación también generó demoras en el servicio, que permaneció detenido por momento", repasó el portal.

¿Qué pasó en el ómnibus de la línea 370 de UCOT?

Conforme a las escenas que se pueden ver en el video viralizado desde la cuenta de X @NanditoUY, una de las mujeres logra embestir a la otra. Luego, esta última intenta contraatacar con un vaso térmico de color rosa, mientras la gente insta a calmar la situació, sin éxito alguno.

En escena interviene una tercera mujer, que se coloca entre las contricantes y obstaculiza la pelea. “¡Quién te miró!”, exclamó una de las protagonistas.

PELEA EN OMNIBUS Feroz pelea en un ómnibus de Montevideo

Tras minutos de tensión, la atacante es convencida de abandonar el vehículo y el incidente finalizó.