Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Lifestyle / REDES SOCIALES

VIDEO | "Atrevida" y "Soltame que la mato": feroz discusión en ómnibus terminó a los golpes

El hecho tuvo lugar el fin de semana dentro de una unidad de línea 370 de UCOT cuando se encontraba transitando en la zona de La Teja.

10 de marzo 2026 - 14:34hs
Pelea urbana en un ómnibus de Montevideo

Lo que parecía ser una discusión urbana más en un ómnibus entre dos mujeres de Montevideo, desembocó en una feroz pelea, cuyo video se volvió viral en redes sociales.

El hecho tuvo lugar el fin de semana dentro de una unidad de línea 370 de UCOT cuando se encontraba transitando en la intersección de Carlos María Ramírez y Concordia, en la zona de La Teja. El resultado fue una de las protagonistas heridas y el servicio totalmente interrumpido.

Embed

Además, según informó el noticiero Telenoche, la compañía reportó la rotura de un vidrio del coche, al tiempo que adelantó que incidente sería investigado.

Más noticias
La prima del adolescente asesinado
HOMICIDIO

"No es solamente Jonathan": prima de adolescente asesinado denuncia que otros menores de la familia están en peligro

caso jonathan correa: golpes del padre le generaron colapso en los intestinos; luego lo golpeo en la cabeza
POLICIALES

Caso Jonathan Correa: golpes del padre le generaron colapso en los intestinos; luego lo golpeó en la cabeza

"Fuentes de la empresa indicaron que el hecho sorprendió a los pasajeros y provocó daños en la unidad, ya que se constató la rotura de un vidrio. La situación también generó demoras en el servicio, que permaneció detenido por momento", repasó el portal.

¿Qué pasó en el ómnibus de la línea 370 de UCOT?

Conforme a las escenas que se pueden ver en el video viralizado desde la cuenta de X @NanditoUY, una de las mujeres logra embestir a la otra. Luego, esta última intenta contraatacar con un vaso térmico de color rosa, mientras la gente insta a calmar la situació, sin éxito alguno.

En escena interviene una tercera mujer, que se coloca entre las contricantes y obstaculiza la pelea. “¡Quién te miró!”, exclamó una de las protagonistas.

PELEA EN OMNIBUS

Feroz pelea en un ómnibus de Montevideo

Tras minutos de tensión, la atacante es convencida de abandonar el vehículo y el incidente finalizó.

Temas:

video

Seguí leyendo

Las más leídas

Quién es Leydis Aguilera, la primera diputada de origen cubano en la historia del Parlamento uruguayo
HISTÓRICO

Quién es Leydis Aguilera, la primera diputada de origen cubano en la historia del Parlamento uruguayo

BROU
CONGRESO DE INTENDENTES

Comenzó el plan Limpia Sueldos de BROU destinado a unos 300 mil trabajadores: cómo acceder y hasta cuándo hay tiempo

Se derrumbó el techo de un edificio del siglo XIX abandonado en Ciudad Vieja; será demolido parcialmente y vecinos se quejan por demoras
CIUDAD VIEJA

Se derrumbó el techo de un edificio del siglo XIX abandonado en Ciudad Vieja; será demolido parcialmente y vecinos se quejan por demoras

Hasta el hospital no pararon: destacan reacción de chofer y guarda de interdepartamental ante emergencia médica de pasajero
REDES SOCIALES

"Hasta el hospital no pararon": destacan reacción de chofer y guarda de interdepartamental ante emergencia médica de pasajero

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos