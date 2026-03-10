Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / RECOLECCIÓN

"Entre la basura" y "situación insostenible": Lema reclamó por demoras en la recolección en Montevideo

En los últimos días se produjeron una serie de paros de Adeom, en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo

10 de marzo 2026 - 15:53hs
Contenedor de basura en Montevideo. Archivo

Contenedor de basura en Montevideo. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

El senador y excandidato a la Intendencia de Montevideo Martín Lema reclamó al gobierno departamental que despliegue acciones para solucionar la situación "absolutamente insostenible" de la basura en la ciudad.

Según dijo el dirigente del Partido Nacional, hay lugares de la capital donde los camiones recolectores de basura no pasan hace seis días.

Esto último se puede constatar a través del mapa de recolección de residuos de la Intendencia de Montevideo, que muestra en tiempo real el estado de los contenedores en la ciudad. Es posible acceder al mapa a través de este enlace.

La mayor cantidad de contenedores que permanecen hace más de 5 o 6 días sin ser levantados se encuentran en áreas de la ciudad alejadas de la costa.

basura

"Montevideo sigue entre la basura", resumió Lema en una rueda de prensa y aseguró que muchas personas de "casi todos los barrios de Montevideo" le hicieron llegar fotos de contenedores "absolutamente" desbordados.

Esto, dijo Lema, genera "problemas desde todo punto de vista", tanto a nivel de la ciudad como desde el punto de vista sanitario.

"No hay ningún cambio, sigue la situación sumamente compleja en 36 años seguimos con más de lo mismo y nosotros lo que pretendemos es que el intendente reaccione", afirmó y dijo que si se aplican los "modelos y fórmulas de siempre", entonces la ciudad "va a seguir entre la mugre".

Por eso, Lema propuso –tal como había hecho en la campaña electoral– tercerizar la recolección de residuos.

En la última semana, se produjeron varios paros de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), en el marco de la negociación de un convenio colectivo con las autoridades del gobierno departamental.

Temas:

basura Martín Lema Mario Bergara

